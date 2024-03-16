13 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ0.22% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب تجاوزت 4 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب أسهم العقارات والبنوك والصناعة والسلع الاستهلاكية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 720.2 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 724.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وفي أسبوع، صعدت أسهم الاتحاد العقارية 11.2%، وسالك 7.85%، وجي إف إتش المالية 7.4%، والإمارات دبي الوطني 4.4%.

وزاد ديار للتطوير 4.4%، ودبي الوطنية للتأمين 4.25%، وأرامكس 4.1%، وتعليم القابضة 4.1%.واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 374.96 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 288.1 مليون درهم، ثم «جي إف إتش المالية» جاذباً 273.5 مليون درهم.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 192.65 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 884.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 691.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9221.37 نقطة منخفضاً 0.14% في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة»، النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.01 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 438.1 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 283.85 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم غذاء القابضة 15.6%، وجي أف إتش المالية 10.5%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.6%، وبالمز الرياضية 8.7%، ومجموعة أغذية 6.9%، وفيرتيغلوب 4.2%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 13 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.575 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.588 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.864 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و724.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة خلال أسبوع ناهزت 8.12 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.25 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.9 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.21 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 117 ألف صفقة.

أداء يومي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، عند مستوى 4262.48 نقطة متراجعاً 0.65% في جلسة أمس.

وقاد سهم «الاتحاد العقارية»، ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 10.25%، كما صعدت أسهم أمان 3.4%، وسالك 3%، وتبريد 2%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9221.37 نقطة منخفضاً 0.36% في تداولات أمس.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم غذاء القابضة بالحد الأقصى 15%، وإي أس جي 7%، وأم القيوين للاستثمارات 4.55%، وريسبونس بلس القابضة 4.2%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز