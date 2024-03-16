الإمارات الأولى عالمياً على مؤشر«عائد الإيجار في مركز المدينة 2024»

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر «إجمالي عائد الإيجار في مركز (وسط) المدينة 2024» عند 12.3%، متقدمة مرتبتين مقارنة بالعام 2023 .

والتي حلت فيه الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً.

وبحسب مؤشر مؤسسة «نيبو» العالمية لتكلفة المعيشة، بلغ متوسط عائد الإيجار لعقارات الإمارات في مركز المدينة 12.3% خلال العام 2024، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عالمياً، مرتفعاً من 12.2% خلال العام 2023.

زخم استثنائي

وتأتي هذه الأرقام متوافقة مع الزخم الاستثنائي الذي يشهده السوق العقاري في الإمارات وخاصة إمارة دبي، والتي شهدت استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 401 مليار ردهم خلال العام 2023.

والتي تعتبر الأعلى في تاريخ السوق، مما يعكس الطلب الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين على عقارات الإمارة ومستوى جاذبية دبي الاستثمارية العالية.

صعود متواصل

وأظهر المؤشر (Gross Rental Yield City Centre by Country 2024) الذي يصنف 104 دول حول العالم، أن إجمالي العائد الإيجاري في الإمارات في مركز المدينة يعتبر الأعلى في 10 سنوات، حيث ارتفع من 8.8% في 2014 مستحوذاً على المرتبة 21 عالمياً، ليستمر في الصعود إلى المرتبة الأولى عالمياً في 2024 عند 12.3%.

وبحسب المؤسسة يتم احتساب إجمالي عائد الإيجار عبر قسمة إجمالي الإيجار السنوي على سعر المنزل (معبراً عنه بالنسب المئوية) وكلما كانت النسبة أعلى كان أفضل.

ترتيب

وبحسب ترتيب الدول على المؤشر حلت الإمارات في المرتبة الأولى عند 12.3%، تليها بورتوريكو عند 11.8%، وثالثاً جنوب إفريقياً عند 10.3%، ورابعاً قيرغيزستان عند 9.6%، وخامساً أوزبكستان عند 9.2%.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 12 عالمياً عند 8.1%، والسعودية في المرتبة 23 عالمياً عند 6.7%، تليها مصر عند 6.4%، وتركيا في المرتبة 29 عالمياً عند 6.1%، وإسبانيا في المرتبة 31 عالمياً عند 6%.

وأظهرت البيانات التاريخية للمؤشر، أن العائد الإيجاري في الإمارات بلغ 21.1% في 2022، و9.2% في 2021، و9% في 2020، و10.2% في 2019، و10.3% في 2018، و9.7% في 2017، و10.6% في 2016، و8.8% في 2015، و8.8% في 2014.

خارج المركز

وبحسب بيانات المؤسسة، حلت الإمارات أيضاً في الأولى عالمياً على مؤشر «إجمالي عائد الإيجار خارج المركز 2024» عند 11.3% والذي يعتبر الأعلى خلال 10 سنوات كذلك، متقدمة خمس مرتب مقارنة بالعام 2023 حيث كانت تحتل المرتبة السادسة عالمياً عند معدل 10.4%.

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