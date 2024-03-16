«رمضان في دبي».. فعاليات وعروض مستمرة

المصدر: دبي - البيان

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في إطار حملة «رمضان في دبي»، كشفت «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، عن مجموعة من عروض الإضاءة والألعاب النارية والعروض الموسيقية والمفاجآت المبهجة التي يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بها في مختلف أنحاء المدينة خلال الشهر الفضيل وحتى حلول عيد الفطر المبارك.

ومن أبرز الفعاليات التي ستشهدها المدينة، ضمن الحملة وخلال شهر رمضان، عروض الألعاب النارية في عطلات نهاية الأسبوع برعاية مجموعة الزرعوني، وذلك في الساعة العاشرة مساءً في الفترة من 15 وحتى 17 مارس ومن 29 وحتى 31 مارس في كل من بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، ومن 22 وحتى 24 مارس في منطقة السيف، ومن 5 وحتى 7 أبريل في دبي فستيفال سيتي مول.

خيارات

ومع الشهرة الكبيرة التي تتمتع بها دبي كواحدة من أبرز وجهات فنون الطهي على مستوى العالم، تقدم المدينة مجموعة كبيرة من خيارات الإفطار والسحور الشهية، والتي يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بتناولها في أجواء رمضانية أصيلة، بدءاً من عربات الطعام التي تنتشر في الأسواق الرمضانية، وصولاً إلى البوفيهات الفاخرة من فئة 5 نجوم التي تقدم أطباقاً شهية من مطابخ عالمية.

وتقدم الفنادق والمطاعم والخيام الرمضانية لسكان وزوار دبي، فرصة الاستمتاع بوجبات الإفطار والسحور التقليدية، مع مأكولات تلبي أذواق ومتطلبات الجميع. كذلك تنتشر في ربوع دبي مجموعة كبيرة من الوجهات الهادئة لتناول وجبة السحور وسط أجواء رمضانية آسرة.

وتقدم «القرية العالمية» لزوارها، فرصة الاستمتاع بالمأكولات من جميع أنحاء العالم، وسط أجواء رائعة من الاحتفالات والتواصل المجتمعي، حيث يقوم البائعون بإعداد تشكيلة من المأكولات العالمية المفضلة، كما يمكن للزوار استكشاف مجموعة من الهدايا في أكشاك البيع بالتجزئة.

وفي فعالية «حديقة رمضان» من وينتر جاردن في منتجع حبتور بالاس، يمكن للأصدقاء والعائلات، الاستمتاع بتناول مجموعة من المأكولات الشهية في أجواء تعكس روح الشهر الكريم.

ويستضيف مجلس الخوانيج فعالية «ذا هب»، وهو سوق يضم مجموعة مختارة من أكشاك الطعام تقدم تشكيلة متنوعة من المأكولات التي يمكن الاستمتاع بها بصحبة العائلة والأصدقاء في أجواء رمضانية مميزة.

كما يمكن لسكان دبي وزوارها، الاستمتاع بأمسية كاملة من الاحتفالات في «مدينة إكسبو دبي» مع الأسواق والعروض الترفيهية، حيث تتوفر قوائم الإفطار والسحور المصممة خصيصاً لشهر رمضان بجوار شلالات دبي إكسبو السيريالية، بالإضافة إلى قاعة الواحة لتناول الطعام ومقهى الوصل بلازا.

ويمكن للضيوف زيارة المجلس في جميرا أبراج الإمارات والاستمتاع بتناول وجبة الإفطار في الهواء الطلق مع مشاهدة غروب الشمس فوق الأبراج وإطلالات رائعة على «متحف المستقبل». كما يدعو مطعم ميناز كيتشن في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي الضيوف للاستمتاع بوجبة إفطار فخمة، وهي تجربة مثالية للعائلات مع محطات للطهي وأنشطة أخرى مثل الرسم بالحناء والموسيقى المباشرة.

ويقدم فندق سانت ريجيس دبي النخلة لضيوفه المأكولات التركية والعربية في مطعم كورديليا، بالإضافة إلى قائمة إفطار محددة في مطعم رويا الذي يقدم مأكولات منطقة الأناضول، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة سحور هادئة في «ديب بول تراس».

عروض متجولة

ويمكن للجمهور الاستمتاع بالطقس الرائع والعروض المتجولة المميزة التي يقدمها مجموعة من الفنانين والموسيقيين في القرية العالمية، و«حي رمضان» في مدينة إكسبو دبي، وفستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول، وسيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

وتحتفي مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة، بأجواء وروح الشهر الكريم مع ظهور شخصيتي «مدهش ودانة» المفضلتين لدى سكان وزوار دبي في كل من سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيركل مول، وابن بطوطة مول.

يُذكر أن حملة «#رمضان_في_دبي» انطلقت هذا العام بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف إيجاد مظلة موحدة لتنسيق كافة المظاهر الاحتفالية في دبي وضمان خروجها بأسلوب يتسم بأعلى مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في الاحتفالات، وبإشراف «براند دبي» وللمرة الأولى التي يتم خلالها إيجاد إطار تنسيقي موحّد بين الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالاحتفال بشهر رمضان.

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