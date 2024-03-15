13.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 13.5 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.575 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.589 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.864 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و724.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، خلال الأسبوع، بواقع 9.53 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و3.99 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بنحو مليار درهم، ثم سهم "ألفا ظبي" جاذباً نحو 438 مليون درهم، وسهم "الدار العقارية" بسيولة 283.9 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط بنحو 378 مليون درهم، ثم سهم "إعمار للتطوير" مستقطباً نحو 288 مليون درهم، وسهم "جي إف إتش" بسيولة 273.5 مليون درهم.

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