"إيجل هيلز" الإماراتية تطور مشروعاً بعاصمة المجر يحاكي عقارات دبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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أكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجل هيلز، أن مشروع تطوير أحد أحياء العاصمة المجرية بودابست المقترح هو أكثر من مجرد استثمار عقاري تقليدي، بل يمثل شهادة هامة على احترامنا التام وإعجابنا الكبير بالإرث التاريخي لدولة المجر، بالإضافة إلى الحراك الثقافي النشط وطموح شعبها في بناء مستقبل أفضل.

وقال العبار : يسعد شركة إيجل هيلز العقارية أن تلاقي هذا التوجه من دولة المجر، وهي دولة تتمتع بإمكانيات هائلة وتراث ثقافي ثري وممتد، لذا نتشرف بالشراكة مع هذه الدولة العريقة في تطوير هذا المشروع العملاق.

وأضاف العبار أن إيجل هيلز العقارية ستلتزم بتكريس خبراتها وشغفها في التخطيط والتطوير العمراني، بما يضمن أن يحقق هذا المشروع كل الآمال المعقودة عليه، بل وأن يتجاوز كل التوقعات التي ينتظرها المجتمع المجري، و كافة الأطراف المعنية بالتراث والتطوير الحضاري و العمراني في دولة المجر".

وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء قالت في خبر سابق أن الإمارات والمجر وقعتا صفقة بـ5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) لتطوير أحد أحياء بودابست المتهالكة ومحطة سكة حديد مهجورة جزئيا، ويتم بموجبها إضفاء مظاهر التألق التي تحظى بها عقارات دبي على أحد أحياء بودابست المتهالكة، حسب ما قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، موضحا أن شركة "إيجل هيلز" العقارية ستتعاون مع الحكومة في بودابست في هذا المشروع.

وتعد إيجل هيلز، ومقرها أبو ظبي، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في منطقة الخليج، ولها مشاريع كبيرة تمتد في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وتتوسع الشركة في البلدان التي تحتاج إلى توريد المنازل والمكاتب الحديثة، ولديها مشاريع كبيرة متعددة الاستخدامات في ألبانيا وصربيا وإثيوبيا.

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