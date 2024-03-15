«هوم لايك» الأوروبية تتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة هوم لايك «Homelike»، المنصة الأوروبية للشقق الفندقية، افتتاح مكتبها في دبي، في خطوة تهدف لتوسيع وجود الشركة الاستراتيجي عالمياً.

ويركز المكتب الجديد للشركة على تلبية احتياجات المسافرين من الشركات، حيث تتمتع «هوم لايك» بسمعتها الرائدة في مجال السفر بفضل تقنيتها المتطورة، وحضورها الراسخ في السوق، وتجربة المستخدم الاستثنائية.

وتطمح الشركة إلى دفع قطاع الإقامة البديلة في دبي، بدءاً من الشقق الفندقية إلى أماكن المعيشة المشتركة، جنباً إلى جنب مع توقعات الشركة بنمو كبير في الإيرادات في السنوات المقبلة، للسيطرة على سوق الإقامة البديلة.

وتمثل خطوة الشركة بافتتاح مكتبها في دبي علامة بارزة لإعادة تعريف تجربة الإسكان البديل، وتوسيع نطاق بصمتها العالمية.

كما تهدف الشركة للاستفادة من شبكتها الواسعة من الموردين وميزات النظام المتطورة للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق سفر الشركات في دبي.

ومن المتوقع أن تبرم الشركة عدداً من الشراكات الاستراتيجية في دبي، تشمل نحو 2500 وحدة سكنية أولية، إضافة إلى 6 آلاف وحدة متوقعة في الأشهر الـ6 المقبلة، التي سيكون جزء كبير منها من الشقق الجاهزة، ما يضمن أماكن إقامة عالية الجودة للإقامات الطويلة والقصيرة.

كما تعتمد الشركة على الحلول المعتمدة على التكنولوجيا، حيث تطمح الشركة لخدمة أكثر من 15 ألف عميل، لتوفير تجربة استثنائية في دبي.

وستعمل الشركة على تقديم الطعام لكل من الإقامات القصيرة والإقامات الممتدة، حيث تلبي عروض الشركة متطلبات عملاء الشركات والمسافرين الأفراد على حد سواء، وتغطي نطاقاً يشمل نقل العمل، ومهام المشاريع، والبدو الرقميين، والعمال المرنين.

وقال المدير العام لشركة «هوم لايك»: «تمثل دبي فرصة سوقية استراتيجية لشركة هوم لايك، ونحن متحمسون للكشف عن خططنا التوسعية وتوقعات الإيرادات للمنطقة، ومع سجلنا الناجح في أوروبا وخريطة طريق واضحة للنمو في دبي، نثق في أن هوم لايك ستظهر كمنصة رائدة لسكن الشركات في الشرق الأوسط».

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