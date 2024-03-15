كاستم شو الامارات يحتفل بشركاءه ويعتمد نتائج المنافسات

المصدر: دبي- البيان

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تحتفى اللجنة المنظمة لمعرض كاستم شو الامارات 2024 الوجهة الأضخم والأكبر لعشاق السيارات والدراجات النارية الرياضية والمعدلة في المنطقة الخليجية والشرق الاوسط اليوم السبت، برعاة الحدث والشركاء الاستراتيجيين والمساهمين في انجاح النسخة التاسعة من المعرض والتي أسدل الستار عليها مؤخرا في مدينة اكسبو دبي، اضافة الى تكريم الفرق والمتسابقين المشاركين في الفعاليات



وسجلت الدورة التاسعة من معرض كاستم شو الإمارات 2024 أرقاما قياسية من بينها ارتفاع عدد الزوار الى اكثر من 38 ألف زائر وهو الرقم الأضخم والأكبر بين كل الدورات السابقة وكذلك زيادة في عدد الشركات والمؤسسات بمشاركة 75 شركة مختصة في مجال السيارات الرياضية والمعدلة والدراجات النارية والترفيه وألعاب المحاكاة الالكترونية والريموت كنترول والاكسسوارات فضلا عن عرض 300 سيارة و65 دراجة نارية الى جانب نماذج من اطلاقات حلول الطاقة البديلة.



واعتمدت اللجنة المنظمة واللجان التحكيمية النتائج الخاصة بالمسابقات المصاحبة في النسخة التاسعة من معرض كاستم شو الامارات 2024 حيث خطف الاضواء في مسابقة (ملك المحركات) كراج المارشال لمالكه سعيد شامس النعيمي بينما نال لقب ملك العرض في فئة الشاحنات المتسابق محمود الهاشمي .



وحقق المركز الأول في منافسات فئة الاستعراض الحر (نيسان) المتسابق سعود المري وحصل على صدارة فئة الاستعراض الحر (تويوتا) المتسابق ذياب ناصر المنصوري اما لقب الاستعراض الحر (صالون) فكان من نصيب المتسابق مصعب الضنحاني.



ويحظى معرض كاستم شو الإمارات في دورته التاسعة برعاية من مجموعة كرافانات بن لاحج وبدعم من الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة دبي والادارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وتسجيل الوجهة المتكاملة لخدمات المركبات والتابعة لمجموعة اينوك اضافة الى الجهات المتعاونة كراجات الاداء العالي وتوب سبيد بايكس وآر أس جي وموتيك فاست.

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