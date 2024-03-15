الانتهاء من المشروع خلال الربع الثالث من عام 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص في دولة الإمارات، أنّ المرحلة الرابعة من مشروعها الرائد «ريفييرا»، مجتمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية الفرنسيّة في قلب مدينة محمد بن راشد؛ تشهد تقدماً ملحوظاً في عمليات الإنشاء حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 65%، وذلك بالتزامن مع الموعد المحدد للانتهاء من المشروع خلال الربع الثالث من عام 2024.

ووصلت نسبة الإنشاء في مبنى عزيزي أزور، أحد المباني الستة في هذه المرحلة إلى 68%، حيث تمّ الانتهاء من الأعمال الهيكليّة بنسبة 100%، كما وصلت أعمال الطابوق والتكسية الداخليّة إلى 98% و95% على التوالي، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال التدفئة والتهوية والتكييف، وأعمال الهندسة الكهربائيّة والميكانيكية، والتشطيبات الإجماليّة 81% و72% و49% على التوالي. كما تشهد المباني الخمسة الأخرى تقدمًا سريعًا، حيث تراوحت نسبة إنجاز الإنشاءات فيها بين 62% و75%، في حين تم رفع إجمالي القوى العاملة في المشروع إلى 4800 فرد.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يُسعدنا الإعلان عن هذا التقدّم السريع والملحوظ الذي تشهده المرحلة الرابعة من المشروع المميّز والضخم ريفييرا. تعزز هذه التطورات السريعة التزامنا في تقديم التميز في كل جانب من جوانب هذا المشروع، ليس فقط من حيث الجودة ولكن أيضًا من حيث سرعة البناء. وبعد تجاوز نسبة الإنجاز في ريفييرا 65%؛ فإننا نتطلّع لاستقبال المستثمرين والمستخدمين النهائيين قريباً».

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي، ويضم 75 مبنى متوسطاً وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16.000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفييرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

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