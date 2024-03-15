61 % من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة متفائلون بالنمو

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «آرثر دي ليتل» شركة الاستشارات الإدارية العالمية، أمس، دراستها الجديدة بعنوان «مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2024»، والتي كشفت عن ثقة اقتصادية قوية بين قادة الأعمال في الشرق الأوسط، حيث أشارت الدراسة إلى تفاؤل النسبة الأكبر 61 % من الرؤساء التنفيذيين بشأن النمو الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، وهو يُعد ارتفاعاً ملحوظاً من 13 % فقط العام الماضي. ورغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، إلا أنه لا يزال 37 % من هؤلاء القادة يستشرفون مستقبلاً مستقراً، وهو ما يعكس مدى ثقتهم في قوة اقتصاد المنطقة. ومن جهة أخرى هناك نسبة صغيرة تبلغ 2 % فقط ممن يتوقعون تراجعاً، حيث تشير تلك التوقعات إلى إجماع الثقة والاعتقاد باستمرار النمو في الشرق الأوسط بعد تجاوز العقبات الأخيرة.

يُعد الالتزام بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية للأعمال أمراً محورياً لتحقيق للنمو على المستوى العالمي، حيث عبّر 54 % من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط عن رؤية استراتيجية نحو تنفيذ شامل للذكاء الاصطناعي على مستوى شركاتهم بأكملها، بينما يتبنى %96 من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم تقنيات الذكاء الاصطناعي بالفعل بمنهجيات مختلفة. أما على المستوى الإقليمي، فقد أكّد 31 % منهم على تبني استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العديد من الإدارات والأقسام، في حين استطاع 13 % من الطموحين منهم تنفيذ استراتيجية شاملة وفعّالة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

ويدرك الرؤساء التنفيذيون ما يتطلبه الحصول على أفضل مزايا الذكاء الاصطناعي من التركيز على مواردهم البشرية، حيث يرى تسعة وخمسون بالمئة منهم حاجتهم القوية أو الملحة لتحسين مهارات تلك الموارد من أجل تلبية المتطلبات المتغيرة ومواكبة النمو المتزايد من 13 % في عام 2023. ويُعد هذا التوجه ملحاً بوجهٍ خاص في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية، في ظل زيادة بنسبة 63 % في الحاجة إلى تحسين المهارات والخدمات المالية (أكثر من 55 %).

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