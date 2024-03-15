2.48 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

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تواصلت التعاملات القوية في السوق العقاري في دبي، بدعم جاذبية الإمارة للأعمال ومكانتها كوجهة للمستثمرين.

وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.48 مليار درهم تمت عبر 789 صفقة.

وتم تسجيل 645 مبايعة، بقيمة 2.09 مليار درهم، منها 76 مبايعة لأراضٍ، و491 مبايعة لوحدات سكنية و77 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي، لصفقة بيع أرض في منطقة الحبية 4 بقيمة 103 ملايين درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع قطعة أرض أخرى في المنطقة نفسها بقيمة 73 مليون درهم.

وسجلت الرهون 331 مليون درهم عبر 103 معاملات، منها 21 رهناً لأراض، و63 رهناً لوحدات سكنية، و19 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض سكنية في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 77.8 مليون درهم. وبالنسبة للهبات، شهدت الإمارة تسجيل 41 هبة بقيمة 58.8 مليون درهم، أمس.

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