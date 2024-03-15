دبي تستقطب 1.77 مليون زائر في يناير بنمو 21 %

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مواصلة قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي بدعم من زيادة التدفقات السياحية، ونشاط حركة الطيران، وزيادة الفعاليات والأنشطة، التي تم تنظيمها في الإمارة، حيث أظهرت البيانات الشهرية أن دبي استقبلت خلال شهر يناير الماضي أكثر من 1.77 مليون سائح دولي، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، والتي سجلت فيها 1.47 ملايين زائر. وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي الليالي الفندقية، التي أقامها الزوار في فنادق دبي، خلال شهر يناير الماضي نحو 3.84 ملايين ليلة فندقية بنمو 6%، مقارنة بـ3.64 ملايين ليلة، سجلها القطاع الفندقي، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل إقامة 3.8 ليالٍ خلال الزيارة.

سعر الغرفة

ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال شهر يناير إلى 643 درهماً، مقارنة بـ 603 دراهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل متوسط عائد الغرفة الفندقية ارتفاعاً بنسبة 10 %، ليصل إلى 535 درهماً مقارنة بـ 484 درهماً في يناير 2023.

وكشفت البيانات أن حجم السعة الفندقية في الإمارة وصل إلى 150.4 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 823 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنمو 2%، واستحوذت فنادق 5 نجوم على 35 % بإجمالي عدد الغرف بـ 51.63 ألف غرفة ضمن 153 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 195 فندقاً تضم 43.45 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 275 فندقاً تضم نحو 28.89 ألف غرفة فندقية.

ووصل متوسط معدل الإشغال في المنشآت الفندقية خلال شهر يناير إلى 83.2%، مقارنة مع 80.3%، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 87%، مقابل 84% للشقق الفخمة، وبنفس المستوى سجلت الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى 3 نجوم نسبة 84%، فيما حققت الفنادق من فئة 4 نجوم نسب إشغال بلغت 85 % والفنادق من فئة 5 نجوم 80 %.

ترتيب

وكشفت البيانات أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي بـ 18 % من إجمالي عدد الزوار، خلال شهر يناير الماضي بما يعادل 327 ألف زائر، فيما استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 18 % بما يعادل 311 ألف زائر، تليها منطقة جنوب آسيا بـ 17 %، بنحو 294 ألف زائر، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ15 % بنحو 262 ألف زائر، ووصلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12 % بما يعادل 211 ألف زائر، و8 % من دول شمال وجنوب شرق آسيا بما يعادل 149 ألف زائر، فيما بلغ عدد الزوار القادمين من الأمريكتين نحو 115 ألف زائر بما يعادل 6%، 4% من أفريقيا بنحو 71 ألف زائر و 2% من أستراليا بنحو 33 ألف زائر.

وبحسب مصادر متخصصة في قطاعات السياحة والسفر والضيافة فإن دبي رسخت مكانتها وجهة للعيش والإقامة والسياحة والأعمال والتسوق، ما يشجع تدفق الزوار، موضحين أن العودة القوية للفعاليات والمعارض تزيد الزخم السياحي للإمارة، والذي يتوقع أن يحقق معدلات نمو قوية، خلال الأشهر المقبلة.

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