150 ألف زائر متوقع لمعرض ليالي رمضان في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم فعاليات النسخة الـ41 من معرض «ليالي رمضان 2024»، الذي تنطلق فعالياته يوم 21 مارس الجاري وتستمر حتى 10 أبريل المقبل، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث سيكون بانتظار سكان الإمارة وزوارها 21 يوماً من أجواء التسوق الرمضانية الممتعة والتخفيضات التي تصل إلى 75 % وتمتد حتى عيد الفطر السعيد، لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات يقدمها أكثر من 200 عارض من كبار تجار التجزئة ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية.

ويتوقع المعرض الذي يقام على مساحة تزيد على 16 ألف متر مربع استقطاب أكثر من 150 ألف زائر وتشتمل فعالياته على العديد من العروض والأنشطة الترفيهية المصممة لجميع أفراد العائلة، كما يوفر لزواره إمكانية الفوز بجوائز قيمة من خلال السحوبات والمسابقات، حيث سيكون الدخول في السحب متاحاً أمام المتسوقين الذين ينفقون ما قيمته 200 درهم وما فوق لدى أي من العلامات المشاركة، إلى جانب الفوز بقسائم شرائية وهدايا متنوعة.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض نجح في استقطاب علامات تجارية عالمية وعارضين جدد حرصوا على المشاركة فيه للاستفادة منه باعتباره نافذة مهمة لترسيخ حضورهم في أسواق المنطقة.

ويستقبل المعرض زوراه طيلة شهر رمضان يومياً من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحاً ومن الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 12 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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