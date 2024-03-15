سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 5.3 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ 0.73 %، أو ما يعادل 31.1 نقطة، مسجلاً مستوى 4290.34 نقطة، ليربح السوق نحو 5.3 مليارات درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 721.5 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 726.8 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «تعليم القابضة» ارتفاعات 18 سهمًا بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «جي إف إتش المالية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق للجلسة الثانية على التوالي، بقيمة جاوزت 121.6 مليون درهم، تعادل 25.7 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 472.9 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «ديار للتطوير» 2.76 %، و«إعمار للتطوير» 2.4 %، و«أمان» 2.1 %، و«الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 2 %، و«إعمار العقارية» 0.61 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 71.1 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 177.1 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 106 ملايين درهم.

من جهة أخرى، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ 0.12 %، إلى مستوى 9255.06 نقطة، في جلسة أمس، ليربح السوق نحو 5 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 199.4 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 96.4 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 78.2 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم بالمز الرياضية 13.1 %، والشارقة للأسمنت 9.8 %، وأدنوك للحفر 4.6 %، ومجموعة أغذية 3.6 %، والدار العقارية 1.4 %.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ناهزت 10.3 مليارات درهم، في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.591 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس، إلى 3.601 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و726.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و472.88 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 503.65 ملايين سهم، عبر تنفيذ 25.4 ألف صفقة.

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