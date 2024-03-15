«شيميرا جي بي مورغان» أول صندوق متداول للسندات في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «لونيت كابيتال لمتد»، عن إطلاق صندوق «شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول»، وهو أول صندوق متداول للسندات في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيقوم الصندوق بتتبع أداء مؤشر «جي بي مورغان إم إي سي آي الإمارات المخصص ذي الدرجة الاستثمارية»، والذي يتضمن سندات إماراتية ذات سيولة ومقومة بالدولار الأمريكي. وسيضم الصندوق سندات مُصدرة من الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من الدرجة الاستثمارية، بمبالغ إصدار لا تقل قيمتها عن 500 مليون دولار، ما يوفر للمستثمرين فرصاً متميزة للاستثمار في سوق السندات الإماراتي. وسيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 مارس، حيث يتوافق بشكل كامل مع قواعد «يوسيتس»، بما في ذلك متطلبات تنويع المحافظ الاستثمارية.

ويعد صندوق «شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول» الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، حيث يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من السندات الإماراتية دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة.

ويضمن إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تكون آلية التداول به مشابهة للتداول بالأسهم، حيث سيتمكن المستثمرون من شراء وبيع الأسهم خلال ساعات التداول وفقاً لأسعار السوق السائدة.

وبفضل نسبة إجمالي المصروفات التي لا تتجاوز 0.5% بالإضافة إلى رسوم الوساطة، يقدم الصندوق حلولاً مجزية ومعقولة التكلفة للاستثمار في سوق السندات الإماراتية، ويتيح إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحسابات الوساطة للعملاء.

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