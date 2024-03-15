معرض «مصنّعين» لوظائف الصناعة والتكنولوجيا يستهدف طرح 600 فرصة عمل

المصدر: أبوظبي - البيان

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بعد نجاح النسخة الأولى من معرض «مُصنّعِين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي استضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و«مجموعة أدنوك»، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، تستعد الوزارة لإطلاق النسخة الثانية من المعرض، خلال الفترة من 22 وحتى 23 أبريل في «مركز أبوظبي للطاقة» في إمارة أبوظبي.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من المعرض على خلفية النتائج الإيجابية التي تحققت في النسخة الأولى، والتي حظيت بمشاركة واسعة من الشركات الصناعية، وتم خلالها توفير 505 فرص عمل فورية للكوادر الإماراتية في الشركات الصناعية والخدمية، بالإضافة إلى العديد من الفرص التدريبية النوعية، والتي قدمها شركاء الوزارة من مراكز التدريب المتخصصة.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تسعى ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وتمكين وتأهيل الكوادر الإماراتية للالتحاق بوظائف نوعية وتمكينهم عبر توفير فرص تدريبية متنوعة، ويمثل (معرض مُصنّعين) منصة متكاملة تجمع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص وجهات التدريب والباحثين عن عمل تحت سقف واحد، لتوفير الفرص المبنية على احتياجات ومتطلبات المصانع، وبعد هذه النتائج الإيجابية، نستهدف طرح أكثر من 600 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى توفير برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف.

وأشاد بالتجاوب الكبير لشركات القطاع الخاص، وحرصها على طرح الفرص الوظيفية النوعية للكوادر الوطنية، حيث تدعم الوظائف احتياجات القطاع الصناعي المتنامي، مشيراً إلى أن الوزارة وشركاءها مستمرون في جهود تمكين الكفاءات الإماراتية لشغل وظائف نوعية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والارتقاء بقدراتهم الفنية والمهارية.

ودعا جميع الشركات في الدولة، للمشاركة والانضمام إلى «معرض مُصَنّعين»، وتوفير المزيد من الوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز دور الشركات في تمكين الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الصناعي الخاص، كما ستعزز هذه الفرص من دور الشركات في تنافسية القطاع الصناعي الوطني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.

وتسعى الوزارة لضمان استمرارية الأثر الإيجابي للمعرض، حيث سيتم عقد جلسات تعريفية حول الفرص الوظيفية والتدريبية، التي سيتم طرحها، اعتباراً من منتصف مارس حتى بداية شهر أبريل المقبل.

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