غرفة تجارة دبي تطور قدرات مجتمع الأعمال في التجارة الإلكترونية بالتعاون مع «أمازون»

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت غرفة تجارة دبي ورشة عمل بالتعاون مع شركة «أمازون»، بهدف تطوير قدرات مجتمع الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، وتمكين الشركات من زيادة مبيعاتها عبر القنوات الرقمية.

واستعرضت ورشة العمل الافتراضية، التي استقطبت 141 مشاركاً من ممثلي قطاعات الأعمال، أهمية تعزيز الحضور الرقمي لأعمال مبيعات التجزئة للشركات، كما تم التعريف بآليات بيع المنتجات بنجاح عبر موقع «أمازون»، وقام فريق عمل شركة «أمازون» بتقديم الدعم للمشاركين في الندوة، في ما يتعلق بمتطلبات التسجيل والبيع في الموقع.

وقال محمد لوتاه مدير عام غرف دبي: «في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، نحرص على تعزيز الجاهزية الرقمية والتشغيلية للشركات العاملة في دبي، بما يواكب المتطلبات المتغيرة لقطاع التجارة الإلكترونية. وتواصل الغرفة جهودها لدعم الشركات المحلية، وتطوير قدراتها، والارتقاء بإمكاناتها في كافة المجالات، بما يشمل التجارة الإلكترونية، وذلك بهدف ترسيخ تنافسية مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز آفاق نموه المستدام».

وتحتل الإمارات المرتبة الـ 45 بين أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم، مع توقعات بأن تتجاوز إيرادات القطاع في الدولة 6.7 مليارات دولار بنهاية عام 2024، بحسب بيانات موقع eCommerceDB لبيانات قطاع التجارة الإلكترونية، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات سوق التجارة الإلكترونية محلياً بمعدل نمو سنوي مركّب 8.7 %، بين عامي 2024-2028، ليتجاوز بذلك حجم السوق في الإمارات 9.3 مليارات دولار بحلول 2028. وتبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في الإمارات 99 % من السكان، وهي من الأعلى عالميا.

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