«ستاندرد آند بورز»: تحسن تصنيف 3 شركات عقارية إماراتية

المصدر: دبي - البيان

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قارنت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف شركات العقارات في الإمارات من حيث الجدارة الائتمانية في 2020 والوضع الحالي في 2024 في تقرير حديث أشار إلى تمتع سوق دبي بثلاثة أعوام قياسية ساعدت على تحسين تصنيفات البعض.

وقالت «ستاندرد آند بورز»، إنه تمت ترقية إعمار للعقارات من BBB- إلى BBB، وحصلت أيضاً «إعمار مولز» على الترقية نفسها من BBB- إلى BBB.

وأرجع التقرير ترقية تصنيف «إعمار العقارية» لأنه من المفترض أن يؤدي التدفق النقدي القوي وخفض الديون والأرباح الجيدة إلى الحفاظ على رافعة مالية منخفضة في الفترة 2024-2025.

وكذلك تحسن تصنيف «إعمار مولز» التي استفادت من الانتعاش المستمر بقطاع السياحة والأداء القوي لقطاع التجزئة، والنمو السكاني، ما رفع أسعار الإيجارات فوق مستويات ما قبل الوباء.

على الصعيد نفسه، استقر تصنيف كل من ماجد الفطيم القابضة بدون تغيير عند BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، و«بي إن سي إنفستمنت» عند B+ مع نظرة مستقبلية إيجابية، و«فايف هولدينجز» B+ بدون تغيير مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال تقرير «ستاندرد آند بورز» إنه بعد 3 أعوام من أداء قياسي في سوق دبي العقاري حقق فيها أرقاماً قياسية، أن يمر سوق دبي بمرحلة هدوء خلال الـ12 شهراً المقبلة، بسبب زيادة المعروض والضغوط الاقتصادية العالمية، التي قد تؤثر على الطلب.

وذكر أن سوق العقارات في دبي، على وجه الخصوص، استفاد من زيادات سريعة في الأسعار وزخم في أحجام الطلب منذ عام 2021، ما كان داعماً للتعافي السريع للجودة الائتمانية للاعبين المحليين.

وأشار إلى أن هذا الأداء مكن المطورين في دبي من تعزيز أرصدتهم النقدية بسبب المبيعات القياسية على مدار ثلاث سنوات متتالية، ما أدى إلى تحسين صحتهم الائتمانية قبل التباطؤ الدوري التالي.

ولم يكن ارتفاع أسعار العقارات السكنية في أبوظبي بالسرعة نفسها التي شهدتها دبي المجاورة، وبالتالي لم يصل السوق بعد إلى دورة الذروة السابقة، ما يشير إلى مخاطر انعكاس محدودة.

وأشار التقرير إلى أن حالة الاقتصاد الكلي تدعم سوق العقارات في دولة الإمارات، حيث يتوقع أن يتراوح فيها معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بين 5.6 إلى 4.1 % خلال الفترة من 2024 إلى 2026.

وحسب التقرير ظل تقييم ماجد الفطيم القابضة BBB بدون تغيير (مع نظرة مستقبلية مستقرة)، و«بي إن سي إنفستمنت» B+ دون تغيير (مع نظرة مستقبلية إيجابية)، و«فايف هولدينجز» B+ دون تغيير (مع نظرة مستقبلية مستقرة)، «إعمار للعقارات» من BBB- إلى BBB (مع نظرة مستقبلية مستقرة).

وتمت ترقية «إعمار للعقارات» لأنه من المفترض أن يؤدي التدفق النقدي القوي وخفض الديون والأرباح الجيدة إلى الحفاظ على رافعة مالية منخفضة في الفترة 2024-2025، «إعمار مولز» من BBB- إلى BBB (مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتمت ترقية إعمار مولز لاستفادتها من الانتعاش المستمر في قطاع السياحة والأداء القوي لقطاع التجزئة، والنمو السكاني، ما رفع أسعار الإيجارات فوق مستويات ما قبل الوباء، و«داماك العقارية» من B+ إلى B (مع نظرة مستقبلية مستقرة).

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