718 مليون درهم إجمالي التقييم العقاري بعجمان في فبراير

المصدر: عجمان - وام

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أعلن المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن عدد معاملات التقييم العقاري خلال شهر فبراير الماضي بلغ 129 معاملة بقيمة إجمالية قدرت بنحو 718 مليون درهم، وذلك حسب نتائج التقرير العقاري الشهري.

وأوضح المهيري أن سوق عجمان العقاري يواصل نشاطه الإيجابي ويحقق أرقاماً استثنائية وطلباً متزايداً في جميع مناطق الإمارة وعلى مختلف أنواع العقارات، مشيراً إلى أن العقارات التجارية ارتفعت قيمتها بنسبة 44.7 % مقارنة بشهر يناير الماضي ونالت الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 568.4 مليون درهم متقدمة على العقارات السكنية التي بلغت قيمتها 101.4 مليون درهم، فيما حلت العقارات الصناعية ثالثاً بـ45.35 مليون درهم.

وأضاف أن قيمة التقييم الخاص بالإقامات الذهبية للمستثمرين ارتفعت بـ115 % مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث بلغ عددها 102 معاملة بإجمالي 341 مليون درهم، مشيراً إلى أن الاستثمارات في القطاع العقاري تشهد نمواً سريعاً وإقبالاً واسعاً نظراً للمزايا التنافسية العديدة وعوامل الجذب المتنوعة في الإمارة.

وقال المهيري إن التقرير العقاري الشهري تضمن كذلك معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، مؤكداً أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تحرص دائماً على تطوير أساليب العمل واستخدام أدوات عصرية مبتكرة بغية تعزيز شفافية السوق العقاري وحفظ حقوق الملاك والمتداولين.

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