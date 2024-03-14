«ميكوتيك» الألمانية تطبق خطة للتوسع في أسواق المنطقة انطلاقا من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «ميكوتيك - MECOTEC» الألمانية، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة تكنولوجيا التبريد، وتمضي قدما بفضل استراتيجيتها التوسعية القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عزمها دخول السوق السعودي، مع تطلعها للتوسع أكثر في المنطقة والأسواق الرئيسية الأخرى انطلاقا من دولة الإمارات.

وتنظر «ميكوتيك» إلى دخول السعودية على أنه سوق مثالي لمنتجات العلاج بالتبريد، حيث تواصل المملكة التنويع بما يتماشى مع توجهاتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية الطموحة وتهدف إلى إحداث تحول في أكبر اقتصاد بالعالم العربي.

وأكدت الشركة في بيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت أنها نقطة انطلاق مثالية لـ«ميكوتيك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدأت الشركة نشاطها في المنطقة عبر تسليم وتركيب 5 وحدات من أجهزة التبريد ذات الشهرة العالمية في دولة الإمارات في عام 2022، وقد زادت الشركة هذا العدد إلى 38 وحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 18 شهراً، ونحو 80% منها في الإمارات.

ومن المتوقع أن تنمو هذه الأرقام بشكل أكبر، وعلى خلفية هذا النجاح في الإمارات، لدى «ميكوتيك» هدف طموح مماثل للمملكة العربية السعودية، وهو تحقيق أداء من شأنه أن يضاعف ما تم تسجيله في دولة الإمارات.

ويقول إنريكو كلوير، الرئيس التنفيذي لشركة MECOTEC: «لقد وضعنا بالفعل أسسنا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع دولة الإمارات ، وخاصة في دبي. وعلى هذا النحو، فإن المملكة العربية السعودية هي منصتنا التالية التي نعتقد أنها تستحق تقنيتنا منطقيا»، مضيفا: «تتوافق استراتيجيتنا مع تبلور رؤية المملكة العربية السعودية، إنها خطوة جيدة أن نتواجد في المملكة وخدمتهم بمنتجاتنا ذات الشهرة العالمية والتي تركز على خدمة العملاء».

وتخطط MECOTEC لتكون نشطة في إشراك العملاء، سواء من المنظمات أو الأفراد، في المملكة العربية السعودية، والاستماع إلى متطلباتهم ومطالبهم مع التخطيط الجيد ضمن خريطة طريق تشمل الحملات التي تهدف إلى جعل العلامة التجارية مرئية على نطاق واسع في محاولة لجلب العلاج بالتبريد إلى الاتجاه السائد.

ويتابع كلوير حديثه قائلا: «المشاركة في الفعاليات والمعارض، مثل ما فعلناه في الإمارات العربية المتحدة، هي الأفضل بالنسبة لنا لنشر هذه التقينة. سوف نجعل السوق يشعر ويختبر ويرى المنتج على الهواء مباشرة. وسنقدم مجموعتنا الكاملة من منتجات وخدمات تكنولوجيا التبريد جنبًا إلى جنب مع أجهزة التبريد المترجمة لعملائنا للاختيار من بينها. ويتم استخدام العلاج بالتبريد، وهو طريقة غير جراحية لعلاج الأمراض، للعضلات وإعادة التأهيل، وتخفيف الأوجاع والآلام في جسم الشخص، ومن أجل الصحة العامة».

وتأسست MECOTEC، ومقرها في ساكسونيا بألمانيا، في عام 2006 وتطورت من شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التبريد إلى شركة عالمية رائدة تقدم حلول تبريد عالية التقنية في مجال الأدوية والعافية والرياضة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز