9.6 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في رابع جلسات رمضان

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 9.6 مليار درهم لتواصل بذلك صعودها للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.591 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.6 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و726.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 5.3 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4.3 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.62 مليار درهم موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي و472.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 503.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.4 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.12% بمكاسب 11.25 نقطة عند 9255.06 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.09% رابحاً نحو 8.05 نقطة ليقفل عند 9095.16 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% أو ما يعادل 31.1 نقطة ليغلق عند 4290.34 نقطة.

وتصدر سهم "جي إف إتش" الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي مستقطباً سيولة بنحو 121.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.94% عند 1.07 درهم، تلاه "إعمار" بسيولة 69.1 مليون درهم وأقفل عند 8.26 درهم بمكاسب 0.6%، ثم "إعمار للتطوير" بسيولة 53.1 مليون درهم ليغلق عند 8.6 درهم بارتفاع 2.4%.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 199.4 مليون درهم، وأغلق عند 399.6 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 96.4 مليون درهم وأقفل عند 15.96 درهم، ثم "ملتيبلاي" مستقطباً 78.1 مليون درهم ليغلق عند 2.27 درهم.

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