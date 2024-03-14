5.5 مليارات أرباح موانئ دبي العالمية في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد المحدودة) عن نتائج مالية مرنة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 6.6% على أساس معلّن لتبلغ 18.25 مليار دولار ( 67 مليار درهم )، كما ارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتبلغ 5.108 مليارات دولار (18.75 مليار درهم)، مع هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28%. وانخفضت الأرباح للعام بنسبة 17.7% لتصل إلى 1.514 مليون دولار (5.56 مليارات درهم)، ويرجع الانخفاض ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وارتفعت العائدات مدعومة بنتائج الأحواض الجافة العالمية (+0.4 مليار دولار) ومزايا التوحيد لعام كامل من الاستحواذ على شركة «إمبريال لوجستيكس» (Imperial Logistics) (+0.9 مليار دولار) مع نمو على أساس المقارنة المثلية مدفوعاً بشكل أساسي من أعمال الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.

وزادت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتصل إلى 5.108 مليارات دولار.

وارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28% خلال العام، فيما بلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية 28.9%.

السيولة النقدية

وزادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 2.9% لتصل إلى 4.579 مليارات دولار في عام 2023 (4.451 مليارات دولار في عام 2022).

وزادت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) على أساس ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 إلى 3.5 أضعاف (السنة المالية 2022: 2.7 ضعف) بسبب ارتفاع الدين الصافي. وعلى أساس ما بعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، يبلغ صافي نسبة المديونية 3.8 أضعاف (السنة المالية 2022: 3 أضعاف).

وقال بيان للمجموعة: تظل السياسة المالية لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) دون تغيير لإدارة الميزانية العمومية بأقل من 4 أضعاف صافي الديون إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16) وللحفاظ على تصنيف استثماري قوي.

استثمار انتقائي

وتم استثمار المصاريف الرأسمالية التي بلغت 2.112 مليار دولار (مقارنة بـ 1.715 مليار دولار في النصف الأول لعام 2022) عبر المحفظة الحالية.

وبلغت ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2024 نحو ملياري دولار وسيتم استثمارها بشكل رئيسي في جبل علي (دولة الإمارات)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، وداكار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو) وجدة (المملكة العربية السعودية).

وركّزت مجموعة موانئ دبي العالمية على زيادة الإيرادات وبناء علاقات قوية طويلة الأمد مع أصحاب البضائع وتقدم محفظة الخدمات اللوجستية المحسّنة إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو.

تهدف مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إلى تقديم حلول سلسلة التوريد لأصحاب البضائع عبر الاستفادة من بنيتها التحتية الأفضل في الصناعة.

وتتمتع المجموعة بقدرة ومكانة جيدة للاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول المخصصة في صناعة الخدمات اللوجستية.

وتلتزم المجموعة بعملية تحول الطاقة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات 2050 وإزالة الكربون بنسبة 13% ضمن النطاق 1 والنطاق 2 الخاصين بانبعاثات الكربون. كما تلتزم باستثمار أكثر من 500 مليون دولار لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ولا يزال لدى مجموعة موانئ دبي العالمية تفاؤلاً بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل للتجارة العالمية، مع التركيز على تقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع من أجل دفع الإيرادات المستدامة.‏

نتائج مستقرة

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يسعدنا أن نعلن عن أن النتائج كانت مستقرة، مع زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتبلغ 5.1 مليارات دولار. ويعتبر هذا الإنجاز جديراً بالملاحظة على نحو خاص بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي فرضها تدهور المشهد الجيوسياسي وظروف الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات. وقد كان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلاسل التوريد المتكاملة، والتحسين المستمر لعامل التكلفة، دور محوري في تحقيق هذه النتائج. ولم تثبت هذه الإستراتيجية فعاليتها خلال هذه أوقات صعبة فحسب، بل إنها تضع أيضاً أساساً قوياً لنمو المجموعة وعوائدها المستدامة على المدى الطويل».

وتابع: «لقد أظهرت أعمال الخدمات اللوجستية للمجموعة المرونة في هذا المشهد الاقتصادي الصعب، مما أدى إلى جذب عدد متزايد من أصحاب البضائع إلى منصتنا. وتؤكد الآراء الإيجابية حول منتجاتنا المتكاملة على قيمة حلولنا المُخصصة، مما يمكّن أصحاب البضائع من القيام بأعمالهم التجارية بشكل أكثر كفاءة. كما تمكننا الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات ذات النمو المرتفع من تقديم حلول ذات قيمة مضافة، ونواصل التزامنا بتعزيز منصتنا اللوجستية. ويشمل ذلك الالتزام معالجة أوجه القصور في سلاسل التوريد وتحسين الربط في الممرات التجارية الحيوية لتقديم خدمات أفضل لأصحاب البضائع».

وأردف: «بشكل عام، حققنا أداءً ثابتًا في عام 2023، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين في بداية عام 2024 مع أزمة البحر الأحمر المستمرة، واصلت محفظتنا أدائها المرن. لا تزال التوقعات غير مؤكدة بسبب البيئة الجيوسياسية والاقتصادية المليئة بالتحديات. ومع ذلك، نتوقع أن تحافظ محفظتنا الاستثمارية على أداء قوي، ونحافظ على نظرتنا إيجابية بشأن أساسيات القطاع على المدى المتوسط والطويل وقدرة مجموعة موانئ دبي العالمية على تحقيق عوائد مستدامة بشكل مستمر».

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