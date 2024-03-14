مساهمو «أدنوك للحفر» يقرون توزيع 1.3 مليار عن النصف الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أدنوك للحفر حصولها على موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع أرباحها النقدية النهائية الجاذبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية نهائية عن النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 358 مليون دولار (1.31 مليار درهم، بمعدل 8.22 فلوس للسهم)، وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة للعام إلى 717 مليون دولار (2.63 مليار درهم، بمعدل 16.45 فلساً للسهم)، أي بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بأرباح عام 2022. وسيتم دفع توزيعات الأرباح في 3 أبريل 2024 لجميع المساهمين المسجلين كما في 21 مارس 2024.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: «حققنا خلال عام 2023 تقدماً ملحوظاً على صعيد أهدافنا الاستراتيجية وواصلنا دعم عملائنا في تحقيق أهدافهم. وقد ساهم أداؤنا المتميّز في مجال الصحة والسلامة والبيئة في تحقيق نتائج قياسية في عام 2023. ويعكس أداء شركتنا الجهود الاستثنائية التي تبذلها كوادرنا البشرية الموهوبة ذات المهارات العالية وتفانيها في العمل ضمن بيئة قائمة على التنوّع. وإنني أعرب عن خالص شكري وتقديري لما يُظهره كلّ موظف من التزام بتحقيق أعلى مستويات الأداء.»

وأضاف: «سيكون 2024 عاماً بارزاً بالنسبة لشركة»أدنوك للحفر«، حيث سيحصل قطاع خدمات الحفر المتكاملة في الشركة على دعم ملحوظ من»Enersol«، شراكتنا الاستراتيجية مع»ألفا ظبي«القابضة، والتي ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية الى تحقيق النمو والكفاءة والقيمة من خلال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي والرقمنة وحلول التكنولوجيا المتقدمة. وسنواصل هذا العام توسّعنا أكثر فأكثر على مستوى المنطقة، معوّلين بذلك على نجاحنا في دخول سوق المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام الماضي. فلطالما كانت طموحاتنا لا محدودة في»أدنوك للحفر«وإننا نثق تماماً بأنّ العام 2024 هو العام الذي سنواصل من خلاله تحقيق تلك الطموحات.»

الأرباح النقدية النهائية لعام 2023

وتواصل «أدنوك للحفر» تأكيد التزامها بسياسة توزيع أرباح تصاعدية، بما يعكس التدفقات النقدية القوية في ظلّ توقّع نمو الأرباح السنوية الموزّعة بنسبة لا تقلّ عن 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكلّ سهم خلال السنوات الأربعة المقبلة (2024 – 2026).

وتتوقّع الشركة أن يبلغ إجمالي عدد الحفارات التي تملكها 142 حفارة بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك الحفارات الأربعة الجديدة المتاحة للإيجار بغرض التملّك. كما تتوقع أن تتراوح إيراداتها الإجمالية بين 3.60 – 3.80 مليار دولار وأرباحها الإجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1.70 – 1.90 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 48% - 50%، وأرباح صافية تتراوح بين 1.05 – 1.25 مليار دولار مع هامش يتراوح بين 30% - 33%. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع «أدنوك للحفر» أن تتراوح قيمة النفقات الرأسمالية بين 0.75 – 0.95 مليار دولار، مع الإبقاء على نسبة الرافعة المالية «صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء» دون الضعف في عام 2024، باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية.

تتلخّص توجيهات شركة «أدنوك للحفر» في المدى المتوسط على الشكل التالي:

- تراوُح معدل النمو السنوي المركّب للإيرادات بين 12% - 16% بالاستناد إلى معدلات العام 2023

- الإبقاء على هامش 50% تقريباً في ما يتعلق بالأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مع تخطي هامش الحفر لنسبة 50% وتراوُح هامش معدات وخدمات حقول النفط بين 22% - 26% في المدى المتوسط

- هدف رافعة مالية حذر في المدى الطويل يصل إلى ضعف صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية

- صافي رأس المال المتداول كنسبة مئوية من الإيرادات المستهدفة بنسبة 12% تقريباً

- النفقات الرأسمالية المرتبطة بأعمال الصيانة ما بعد عام 2024 بقيمة 200 - 250 مليون دولار سنوياً

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