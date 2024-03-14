2.47 مليون زائر لـ«دبي التجاري العالمي» خلال 2023

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مركز دبي التجاري العالمي، المركز العالمي الرائد في صناعة الفعاليات والمعارض عن نتائجه لعام 2023 التي تميزت بأداء استثنائي، ليسلط بذلك الضوء على النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده دبي ومكانتها كمنصة عالمية قوية لتمكين الأعمال وتعزيز التجارة.

واستقبل مركز دبي التجاري العالمي، الذي يحتضن قائمة متنوعة من الفعاليات التجارية، 2.47 مليون مشارك في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% في عدد الزيارات مقارنة بالعام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالزخم في عدد فعّاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعّاليات التجارية والاستهلاكية، والتي بلغت 301 فعالية، ليعكس بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 23% على أساس سنوي، ويقدم رؤية مشرقة لمستقبل دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والتجارة.

وتؤكد الزيادة الملحوظة في عدد الزوار قوة وتنوع أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، حيث ضمت 107 معرضاً ومؤتمراً خاصاً بالجمعيات العالمية والعديد من القطاعات الحيوية. وقد استقطبت هذه الفعاليات مجتمعة 1.56 مليون مشاركاً، محققةً زيادة كبيرة بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق. وشارك في تلك الفعاليات أكثر من 722,000 مشاركاً دولياً، لتحقق بذلك نمواً غير مسبوق بنسبة 60% على أساس سنوي. وشهدت هذه الفعاليات والمعارض الرائدة مشاركة 53,789 شركة عارضة، أي زيادة بنسبة 45% عن العام الماضي. وبلغت نسبة الشركات العالمية المشاركة 78% من إجمالي الشركات المشاركة وعددها 41,864 شركة، وهي نسبة غير مسبوقة وتعزز قدرة مركز دبي التجاري العالمي على استقطاب مشاركين عالميين جدد والحفاظ على استمرار المشاركين الحاليين. كما تساهم الزيادة الكبيرة في مشاركة زوار الأعمال من جميع أنحاء العالم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية "D33" بأن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033.

وقد تم تنويع محتوى أجندة الفعاليات المميزة لمركز دبي التجاري العالمي عبر عدد الفعاليات الاستهلاكية والترفيهية خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 35 فعالية ترفيهية ومباشرة استقطبت جميعها أكثر من 850,000 زائر.

وتعليقاً على هذه النتائج المتميزة، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "تواصل محفظة المعارض والفعاليات المتنوعة في مركز دبي التجاري العالمي، ومختلف قطاعات أعماله، تحقيق المزيد من النجاحات بشكل متزايد. وتؤكد نتائجنا قوة ومتانة اقتصاد الإمارة المزدهر وتعكس التركيز الاستراتيجي على القطاعات الحيوية الرئيسية والهادفة إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للمعرفة والابتكار والأعمال. وشهد العام الماضي زخماً استثنائياً في منظومة الأعمال والتجارة بأسرها، حيث أصبح مركز دبي التجاري العالمي محفزاً أساسياً للنقاشات الهامة التي تعزز نمو الأعمال وإبرام الاتفاقيات. وبعد نجاحها في استضافة قمة تغير المناخ (COP28)، تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع صناعة الفعاليات والمعارض، مدعومة بالدور الرائد الذي يلعبه مركز دبي التجاري العالمي على الساحة الدولية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لحكومة دبي لعام 2033".

وقد عزز مركز دبي التجاري العالمي مكانته كوجهة مفضلة مع إدراج 33 فعالية جديدة إلى أجندة فعالياته، تضمنت 17 معرضاً و7 مؤتمرات و9 مؤتمرات تخصصية لجمعيات دولية. وقد شارك في هذه الفعاليات نحو 95,000 مشاركاً وأكثر من 2,000 شركة عارضة. ومن بين أبرز تلك الفعاليات معرض عالم القهوة دبي، القمة الشرطية العالمية، مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق (إيفوس) 2023، معرض ومؤتمر سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، ومعرض آسيا للأمومة والطفولة .

أرقام قياسية للمعارض والمؤتمرات التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي

في عام 2023، نظّم مركز دبي التجاري العالمي 20 معرضاً وفعالية، شارك فيها 519,000 زائراً، بزيادة كبيرة بنسبة 42% على أساس سنوي. وبلغ عدد المشاركين الدوليين 265,000 مشاركاً، مسجلين قفزة كبيرة بنسبة 108% على أساس سنوي. كما اجتذبت الفعاليات التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 17,000 شركة عارضة، بزيادة كبيرة بلغت 45%، منها 13,000 شركة عارضة دولية بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 68%.

ورسخت الفعاليات الكبرى التي ينظمها المركز بما فيها معرض جيتكس جلوبال ومعرض جلفود مكانتها العالمية، وشهدت نمواً ملحوظاً في عدد الزوار بنسبة 44% و31% على التوالي.

كما استقبل معرض جيتكس جلوبال 245,000 مشاركاً واستضاف أكثر من 7,200 شركة عارضة، ليعكس بذلك شعبيته المتزايدة. وتوسعت فعالياته ليتم تنظيمها في أماكن جديدة في إمارة دبي، حيث تضمنت تلك الفعاليات معرض "إكسباند نورث ستار" الذي تم تنظيمه في "دبي هاربور" في خطوة استراتيجية لاستيعاب النمو غير المسبوق للمعرض.

واستقبل معرض جلفود، المنصة الأهم لمنتجي الأغذية والمشروبات، أكثر من 134,000 زائر تجاري، و5,200 شركة عارضة.

وشهدت مساعي التوسع العالمية لمركز دبي التجاري العالمي عبر شركته المملوكة بالكامل "كون العالمية"، الإطلاق الناجح لمعرض جيتكس أفريقيا ومعرض سعودي فود في عام 2023. وقد نجح معرض جيتكس أفريقيا الذي أقيم في المغرب في تأكيد مكانته كأكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في أفريقيا، حيث شاركت فيه 128 دولة، من بينها ممثلون عن 46 دولة أفريقية.

القطاعات الأفضل أداءً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

واصل مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2023 التأكيد على قدراته وإمكانياته لتلبية متطلبات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي عبر مجموعة من القطاعات التي شهدت أداءً مميزاً، ومنها قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية، والترفيه والسفر، والنقل والطاقة والبيئة.

وبرز قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم كأفضل قطاع صاعد في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شهد تنظيم 24 فعالية اجتذبت حوالي 275,000 زائراً، وهو ما يمثل خُمس المشاركين في جميع المعارض والمؤتمرات التي استضافها المركز. كما زادت نسبة المشاركة بنسبة 29% في هذا القطاع الحيوي الذي شهد 18 فعالية في عام 2022. وكان من أبرز الفعاليات الكبرى فيه مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (ايدك)، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي.

وجاء قطاع تكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية، حيث استقطب 260 ألف مشاركاً، أي ما نسبته 17% من إجمالي المؤتمرات والمعارض. وهيّمن معرض جيتكس جلوبال وفعالياته الفرعية على هذا القطاع، حيث ارتفعت المشاركة في المعرض عام 2023 بنسبة 41% على أساس سنوي.

وجاء قطاع الأغذية والفنادق والتموين في المركز الثالث، حيث اجتذب 226 ألف مشارك، بنسبة 14% من إجمالي المؤتمرات والمعارض. وشهد هذا القطاع، بقيادة معرضي "جلفود" و"جلفود للتصنيع"، زيادة كبيرة في المشاركة في عام 2023 بنسبة 42% على أساس سنوي.

ويتكامل أداء أفضل خمس قطاعات مع قطاع السلع الاستهلاكية الذي جذب 96,000 زائراً، وقطاع البناء والإنشاءات وإدارة المرافق، الذي شهد حضور 93,000 زائراً. ويعتبر معرض المنتجات الصينية ومعرض الخمسة الكبار من أبرز الفعاليات في قطاعاتهما. كما يعد أوتوميكانيكا دبي وبيوتي وورلد من المعارض والفعاليات البارزة التي جاءت في قائمة الفعاليات العشرة الأولى من حيث المشاركة.

سعادة المري: قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض يحفّز نمو دبي

قال سعادة هلال سعيد المري: "يواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه الراسخ وجهوده المستمرة بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، لتواصِل الإمارة صدارتها كمركز عالمي رائد للقطاعات والتقنيات الناشئة. وتؤكد الزيادة الملحوظة في المشاركة الدولية الاعتراف العالمي بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي. ونحن عازمون على البناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل لتحقيق إنجازات جديدة، لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأفكار المبتكَرة والمبادرات الرائدة خلال الأعوام القادمة".

دي إكس بي لايف .. نمو قوي محلياً وعالمياً

شهدت دي إكس بي لايف، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة لمركز دبي التجاري العالمي، توسعاً ملحوظاً، حيث أدارت مجموعة متنوعة مؤلفة من 500 فعالية، تضمنت معارض ومؤتمرات وفعاليات ترفيهية وحفلات موسيقية وحفلات زفاف وحفلات تخرج وغيرها. وكانت دي إكس بي لايف المقاول الرئيس لـ 65 معرضاً شملت معرض جلفود، وجيسيك، وكابسات، ومعرض دبي العالمي للقوارب، وغيرها. وخلال عام 2023، قامت دي إكس بي لايف ببناء 300 منصة عرض تمتد على مساحة تزيد عن 145 ألف متر مربع، وهو ضعف رقم العام السابق. وكجزء من خططها للتوسع الدولي، أنجزت الشركة منصات عرض في برشلونة وأمستردام وإسطنبول والرياض ومراكش وهيسار في الهند، إضافة إلى أجنحة وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات خلال مشاركتها في معارض أقيمت في روسيا وكوريا الجنوبية.

أداء قوي للمنطقة الحرة وإدارة الأصول في مركز دبي التجاري العالمي

أصدرت المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، الجهة الرائدة في تعزيز قدرة دبي التنافسية عالمياً والداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، 601 ترخيصاً جديداً خلال عام 2023. وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات المرخصة داخل المنطقة الحرة إلى 1,900 شركة، مما يؤكد دورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال. كما سجلت محفظة أعمال مركز دبي التجاري العالمي الخاصة بالمشاريع العقارية وإدارة الأصول أداءً قوياً في عام 2023. وحقق "ون سنترال" العقار التجاري الرائد في مركز دبي التجاري العالمي، معدل إشغال مرتفع بلغ 95٪. وقد عزز هذا الإنجاز مكانة مركز دبي التجاري العالمي كوجهة مفضلة لتعزيز النمو والابتكار داخل المنطقة الحرة التابعة للمركز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز