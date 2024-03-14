2.7 مليار أرباح «ماجد الفطيم» في 2023 بزيادة 12%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، نتائجها التشغيلية والمالية النهائية لعام 2023، حيث حققت صافي أرباح بقيمة 2.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي.

وسجلت «ماجد الفطيم» في نهاية عام 2023 زيادة في إيراداتها الموحدة بنسبة 1% لتبلغ 34.5 مليار درهم، في حين ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% إلى 4.6 مليارات درهم. وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 69.7 مليار درهم، مقارنة بـ 66.1 مليار درهم في عام 2022.

وقامت «ماجد الفطيم» خلال عام 2023، بإعادة تقييم سياستها المحاسبية فيما يتعلق بمزايا موردي مبيعات التجزئة. وبناء على ذلك، يتم الآن احتساب هذا الدخل كائتمان مقابل تكلفة المبيعات بدلاً من تصنيفه كإيراد، ولن يؤثر هذا التعديل على صافي أرباح الشركة أو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: »يعكس الأداء المالي لشركة ماجد الفطيم لعام 2023 تركيزنا المستمر على تحقيق نمو مربح بقيمة تراكمية. وجاءت هذه النتائج القوية مدعومة بالقوة الدافعة لمحفظتنا المتنوعة وقوامها 43 ألف موظف والذين يعملون بلا كلل لتحقيق رؤية مؤسسنا الراحل على أرض الواقع التي، وقد انعكس ذلك على أداء وأعمال وحدة العقارات، والنمو القوي لأعمالنا في مجال التسلية والترفيه والسينما والأزياء، وكذلك الأداء الواعد للمبيعات الرقمية في ماجد الفطيم للتجزئة، والذي أدى إلى زيادة مضاعفة إيرادات المبيعات«.

وأضاف إسماعيل: »لسنا محصنين في المطلق في مواجهة تأثير تحديات الاقتصاد الكلي الإقليمية، ومن بينها انخفاض قيمة العملة في مصر ولبنان وباكستان وكينيا، والأحداث الجيوسياسية المثيرة للقلق التي تؤثر على حركة السوق وسلوكيات المستهلكين، إلا أننا واثقون من قدرتنا على اجتياز هذه الأزمة والمضي قدماً لتقديم القيمة لأصحاب المصلحة لدينا في عام 2024 وما بعده«.

أداء وحدات الأعمال

سجلت «ماجد الفطيم العقارية» نمواً في الإيرادات في عام 2023 بنسبة 20% على أساس سنوي وصلت إلى 6.9 مليارات درهم، وزيادة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21% إلى 3.6 مليارات درهم. ويعود هذا النجاح إلى الإقبال القياسي وارتفاع معدلات الإشغال الذي استفادت منه مراكز التسوق في دولة الإمارات، فضلاً عن الأداء القوي لمشروع تلال الغاف.

وحافظت مؤشرات أداء الأعمال الرئيسية على مسارها الإيجابي، حيث شهدت أعمال مراكز التسوق، مبيعات قياسية للمستأجرين بقيمة 30 مليار درهم، وزيادة إجمالي الإشغال إلى 96% وزيادة الإقبال بنسبة 8%، حيث استقبلت 232 مليون زائر.

كما شهدت فنادق ماجد الفطيم معدل إشغال للغرف الفندقية بنسبة 82% في عام 2023. وارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 4% إلى 700 مليون درهم في عام 2023، مع نمو إيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 5% مقارنة بعام 2022. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بقوة قطاع السياحة في دبي، حيث استقبلت المدينة 15.37 مليون زائر دولي لليلة واحدة في أول 11 شهراً من عام 2023، بزيادة قدرها 20% في أعداد الزوار على أساس سنوي.

وبالإضافة إلى ذلك، سجل المجمع السكني »تلال الغاف« مبيعات بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليارات درهم على خلفية الطلب القوي المستمر على قطاع المساكن الفاخرة في عام 2023.

إيرادات التجزئة

انخفضت إيرادات »ماجد الفطيم للتجزئة« بنسبة 4% على أساس معدّل إلى 24.7 مليار درهم، متأثرة في المقام الأول بانخفاض قيمة العملات في مصر وباكستان وكينيا ولبنان، والتحول في معنويات المستهلكين المرتبط بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% إلى 1.1 مليار درهم على أساس سنوي. وبحسب سعر الصرف الثابت للعملة، فقد حققت الإيرادات نمواً بنسبة 4% وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4%.

وشهدت أعمال مبيعات التجزئة الرقمية للشركة نمواً كبيراً وزادت إيراداتها بنسبة 17% لتصل إلى 2.6 مليار درهم، لتساهم بما يقرب من 10% من إجمالي إيرادات ماجد الفطيم للتجزئة في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، افتتحت ماجد الفطيم للتجزئة عشرين متجراً في جميع أنحاء المنطقة من بينها، خمسة متاجر هجينة منخفضة التكلفة للعلامة التجارية »سوبيكو« في مصر في عام 2023.

التسلية والترفيه والسينما

وارتفعت إيرادات ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما بنسبة 7% لتصل إلى 1.8 مليار درهم مع استمرار تعافي قطاع دور السينما من التأخير، بالإضافة إلى انتظام العروض السينمائية وقوة المحتوى الترفيهي. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 53% لتصل إلى 193 مليون درهم في عام 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، وسّعت أعمال الترفيه حضورها الإقليمي في يونيو 2023 بافتتاح »سنو أبوظبي«، أول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة، والوجهة الثلجية الرابعة للشركة في المنطقة.

كما ارتفعت إيرادات ماجد الفطيم للأزياء »أسلوب الحياة« بنسبة 29% لتتجاوز المليار درهم للمرة الأولى، مدفوعة بزيادة سنوية بنسبة 20% في عدد المتاجر عبر 70 متجراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفيما يمثل علامة فارقة في هذا القطاع، حققت محفظة المتاجر في منطقة الشرق الأوسط، إيرادات بقيمة 901 مليون درهم، بزيادة قدرها 24%، ومبيعات رقمية بقيمة 104 ملايين درهم في عام 2023. كما سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قوية بنسبة 168% لتصل إلى 67 مليون درهم في عام 2023، ارتفاعاً من 25 مليون درهم في العام السابق.

وقامت ماجد الفطيم للأزياء »أسلوب الحياة« على مدار عام 2023، بتوسيع نطاق عروضها، حيث افتتحت في شهر مايو، فرع دبي المصمم حديثاً لشركة صناعة الأثاث الفاخر الإيطالية »بولترونا فراو«. ويستكمل هذا الافتتاح محفظة أعمال ماجد الفطيم لأسلوب الحياة، التي تضم ثمان علامات تجارية رائدة وعلامتين تجاريتين محليتين.

التقدم على مسار الاستدامة

واصلت ماجد الفطيم في عام 2023 وضع معايير للنمو المستدام في المنطقة، حيث أطلقت مرحلة جديدة من استراتيجية الاستدامة »الجرأة اليوم تعني التغيير غداً«. والتزمت الشركة بتحقيق هدف »المحصلة الإيجابية« للانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك المياه بحلول العام 2040، حيث اتخذت الشركة خطوات كبيرة في خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بنسبة 87% في دولة الإمارات، ويرجع الفضل في ذلك إلى السياسات الحكومية الداعمة.

وبصفتها »شريكاً داعماً للمسار« في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، أحرزت الشركة تقدماً في تعزيز جدول أعمالها الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عام 2023. وتعهدت »ماجد الفطيم للتجزئة«، جنباً إلى جنب مع 16 شريكاً في مجال السلع الاستهلاكية، بالعمل مع مورديها لتقليل انبعاثات النطاق الثالث، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التغليف بأساليب مستدامة، وتقديم منتجات صحية أكثر استدامة. كما أطلقت ماجد الفطيم للتجزئة برنامج »اختر الأفضل« في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) لتمكين العملاء من اتخاذ خيارات أكثر صحة واستدامة تحمي الكوكب وتدعم المجتمعات المحلية.

التمويل

وواصلت »ماجد الفطيم« المحافظة على مركز مالي ومستويات سيولة قوية، بفضل استراتيجية تمويل متوازنة بين أسواق رأس المال والمصارف، وارتفع صافي دين المجموعة إلى 15 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات في رأس المال العامل.

وبحسب تقارير وكالتي التصنيف الائتماني »ستاندرد آند بورز« و «فيتش»، حافظت الشركة على تصنيفها الائتماني عند درجة BBB بنظرة مستقبلية مستقرة.

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