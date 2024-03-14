1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.9 مليار درهم تمت عبر 795 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 659 مبايعة بقيمة 1.64 مليار درهم، منها 62 مبايعة لأراضٍ، و514 مبايعة لوحدات سكنية، و83 مبايعة لمبانٍ. وجاءت أهم المبايعات في دبي، أمس، لصفقة بيع أرض تجارية في منطقة نخلة ديرة بقيمة 43 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة نخلة جميرا بقيمة 29.7 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 191 مليون درهم تمت عبر 109 معاملات، منها 34 رهناً لأراضٍ، و63 رهناً لوحدات سكنية، و12 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض سكنية في منطقة مجمع دبي للاستثمار 1 بقيمة 21.1 مليون درهم، أما الهبات، فشهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 74.3 مليون درهم، أبرزها لأرض تجارية في منطقة إمارات ليفينغ بقيمة 35 مليون درهم.

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