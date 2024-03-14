دبي أفضل مدينة عربية للعيش والعمل للمغتربين

المصدر: (دبي - البيان)

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واصلت دبي تفوقها على مدن عالمية كبرى، مثل؛ تورنتو الكندية، وسيدني الأسترالية، ولشبونة البرتغالية، كأفضل مدينة للعمل والمعيشة في تصنيف «بريبلي» العالمي للمغتربين. واحتلت المرتبة الثالثة في آسيا كأفضل مدينة سينتقل إليها المغتربين، إضافة إلى كونها في المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى عربياً، بينما احتلت أبوظبي المركز الثامن آسيوياً.

وقال تقرير «Preply»، إنَّ دبي تشتهر بأسلوب حياتها الفاخر، لذلك فإنَّ تكلفة المعيشة فيها مرتفعة بشكل خاص، حيث تبلغ 3787 دولاراً شهرياً. ويؤكد التقرير دبي تحتل المرتبة الثانية كأعلى متوسط راتب معفى من الضرائب بين جميع المدن الآسيوية، حيث يبلغ 3,894 دولاراً، كما احتلت المرتبة الثالثة في درجة السلامة، حيث حصلت على 83.40، مما يجعلها ثالث أكثر المدن أماناً في التصنيف. واعتبرت دبي الوجهة الأولى للمغتربين، على مدى السنوات الأخيرة، بين العمال الوافدين والشركات، وخاصة أولئك الذين تبنوا ثقافة عمل أكثر هجينة مع جائحة كورونا.

وكانت دبي أولى المدن في الخليج التي استفادت من هذا الطلب المتزايد على الإعداد المختلط من خلال تقديم نظام تأشيرة الرقميين الرحّل في مارس 2021.

وأدّت شعبية برنامج العمل الافتراضي لمدة عام واحد، والذي يسمح للأفراد وأصحاب الأعمال الذين يستوفون معياراً معيناً للعيش والعمل في المدينة، إلى دفع دبي إلى المركز الثاني في قائمة الرقميين الرحّل لعام 2021، وهي دراسة منفصلة تضم الأسرع نمّواً في العالم وجهات العمل عن بعد، مع تسجيل وصول 150,275 مستخدماً في ذلك العام.

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