أبوظبي تستضيف مؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024»

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت مجموعة أدنيك عن تنظيم فعاليات مؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024» الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، ويعد أكبر فعالية متخصصة من نوعها على الصعيد العالمي.

ويستقطب المؤتمر كوكبة من كبار المتخصصين والخبراء من جميع أنحاء العالم، وذلك من 9 إلى 10 ديسمبر القادم في مركز أدنيك أبوظبي.

ومن المقرر أن يجمع مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، مجتمع البيتكوين العالمي والإقليمي، وأن يستقطب قادة الصناعة والشخصيات من أصحاب رؤوس الأموال كالمستثمرين والمؤثرين ورواد الأعمال والذين يعتزمون إنشاء استثمارات جديدة في هذه العملة الرقمية على حد سواء، حيث سيتناول المشاركون على مدى يومين الإمكانات والتحديات والابتكارات داخل منظومة البيتكوين.

ويستضيف المؤتمر مجموعة من أهم وأبرز الخبراء والمؤثرين في مجال البيتكوين، مع جدول أعمال ديناميكي متكامل، وجلسات رئيسية ملهمة، ومناقشات وورش عمل تفاعلية.

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