تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وولاية أستراليا الغربية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار، اتفاقية تعاون مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار في ولاية أستراليا الغربية، بهدف دفع النمو الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في كل من أبوظبي وولاية أستراليا الغربية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مبادرات مكتب أبوظبي للاستثمار الاستراتيجية، لتعزيز فرص نمو القطاع الخاص، من خلال تعزيز العلاقات مع أستراليا.

وقال بدر سليم سلطان العلماء المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يسرنا في مكتب أبوظبي للاستثمار، أن نعزز العلاقات التجارية بين أبوظبي وولاية أستراليا الغربية. وسيسهم تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار، على توفير مزيد من فرص الاستثمار للشركات الأسترالية في أبوظبي، وتمكينها من تطوير وتنمية أعمالها في الإمارة، وفي أسواق المنطقة، كما سيتيح للشركات الإماراتية توسيع أعمالها في أستراليا والمناطق المحيطة بها». وقال هون ريس ويتبي وزير الطاقة والبيئة والعمل المناخي في ولاية أستراليا الغربية: «ترتبط ولاية أستراليا الغربية بعلاقات اقتصادية متينة مع دولة الإمارات».

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