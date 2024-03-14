«دي إتش جي» تطلق أعمال البناء في «هيلفيتيا ريزيدنسز»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «دي إتش جي» للعقارات؛ مجموعة التطوير العقارية السويسرية، تحقيق تقدم بعمليات البيع في مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز؛ أول مشاريع الشركة في الإمارات الذي أطلقته في فبراير، الذي يتكون من 430 وحدة في قرية جميرا الدائرية.

وبدأت الشركة الآن عمليات البناء، حيث من المقرر تسليمه في عام 2026. قال بشير ساميا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والنمو لدى دي إتش جي للعقارات: يواصل سوق العقارات في دبي مسيرة النجاح باستقطاب مزيد من المستثمرين، مدفوعاً بالنمو الاستثنائي الذي تحققه العقارات على المخطط التي تستحوذ على 60% من النشاط في السوق.

وبعد 30 عاماً من النجاح والنمو المتواصل في أوروبا، نسعى إلى نقل خبراتنا إلى الإمارات التي تشكل الوجهة الأفضل للتوسع.

ويحتضن سجل العلامة، الذي يمتد على مدار ثلاثة عقود، مجموعة من الإنجازات العالمية التي تتضمن تسليم 300 مشروع وتشييد وتطوير 2.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مشروع سكني ما يزال قيد التطوير.

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