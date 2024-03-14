قمة الابتكار الكمومي بدبي تبحث المبادرات الخليجية في تطوير التقنية الناشئة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي مؤخراً اختتام فعاليات «قمة الابتكار الكمومي 2024»، التي شارك فيها عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

وقدم عدد من الشركات مرئياتها حول عالم التكنولوجيا الكمومية وأهم توجهات الاستثمارات على مستوى هذا القطاع، إذ سلطت الضوء على مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير هذه التقنية الناشئة.

وشهدت القمة التي عقدت في قاعة الماسة في فندق H في دبي مجموعة من النقاشات الهادفة، بما في ذلك حلقة نقاش مميزة حول «العلاقة بين الابتكار الكمومي والتطور الاقتصادي».

وسلطت هذه الجلسة الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا الكمومية وأثرها على الأطر الاقتصادية ونظم التقنية العميقة ونماذج الأعمال ذات الصلة.

وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى استراتيجيات تعزيز الابتكار. وقال فيصل حمادي، مدير مفوض وشريك في احدى الشركات العاملة بدبي:«من المتوقع أن يحدث التقدم السريع للحوسبة الكمومية ثورة عالمياً على مستوى الأساليب التقليدية للتنمية العلمية والصناعية».

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