سوق دبي يصعد للجلسة الثانية متجاوزاً 4259 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، وصعد مؤشر السوق بنسبة 0.15 %، أو ما يعادل 6.5 نقاط، مسجلاً مستوى 4259.24 نقطة، ليربح السوق مكاسب جاوزت ملياري درهم، بدعم قطاعات الاتصالات والعقارات والمالية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 719.5 مليارات درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 721.53 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «جي إف إتش المالية»، ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً بنسبة 6 %، ليغلق عند مستوى 1.06 درهم، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة السوق، بقيمة 88.9 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بـ 63.1 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 2.4 %، عند مستوى 8.4 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم وطنية «إنترناشيونال» بنسبة 5.9 %، و«دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 4.25 %، و«تعاونية الاتحاد» بنسبة 1.6 %، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.5 %.

صفقات

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم بنك المشرق بقيمة 782.1 مليون درهم، موزعة على 3.9 ملايين سهم، وبسعر 200 درهم للسهم الواحد، كما شهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على مجموعة «جي إف إتش» المالية، بقيمة 28.77 مليون درهم، على 30 مليون سهم، بسعر 0.959 درهم للسهم، وصفقة أخرى على السهم نفسه، بقيمة 22.5 مليون درهم، توزعت على 22.6 مليون سهم، وبسعر 0.995 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 28.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 132.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 103.3 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.16 %، إلى مستوى 9243.81 نقطة، ليربح السوق نحو 8 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بأكثر من 202.14 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 87.85 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول»، بسيولة 86.7 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم رأس الخيمة للأسمنت بنسبة 6.9 %، وجي إف إتش المالية بنسبة 5 %، وإيزي ليس بنسبة 4.7 %، وبالمز الرياضية بنسبة 4.7 %.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ناهزت 10 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.580 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس، إلى 3.590 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.869 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و721.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.18 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 423.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 24.5 ألف صفقة.

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