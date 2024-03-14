«هواوي» تطلق مسابقة لتطبيقات «واي فاي 7» بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة هواوي، بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع الإمارات، مسابقتها للتطبيقات المبتكرة في تقنية «واي فاي 7». وتدعو المبادرة المشتركة ممارسي تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مشاركة أفكارهم المبتكرة واستكشاف أفضل السيناريوهات لتطبيق أحدث جيل من شبكة الواي فاي – «واي فاي 7».

وستسهم المسابقة في تسريع تبني شبكة «واي فاي 7» في منطقة الشرق الأوسط، إذ تدعو المسابقة العملاء والشركاء ومعاهد البحوث والجامعات والمحللين إلى استكشاف سيناريوهات تطبيق هذه التقنية وما تقدمه من قيم مجزية للشركات والمجتمعات على حدٍ سواء. وتهدف المسابقة إلى رفع مستويات الوعي بتقنية «واي فاي 7» واعتمادها في القطاع بسرعة، من خلال السعي إلى حفز الابتكارات في هذا المجال بصورة استباقية. وتماشياً مع السهولة التي تضفيها التقنيات الرقمية على حياة الإنسان، يمكن للمتسابقين مشاركة أفكارهم في المسابقة عبر إرسال عروض الفيديو.

وسيتم الاحتفاء بالفائزين كروّاد في هذه التقنية، وسيحصلون على جوائز وشهادات مرموقة من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع الإمارات وهواوي، كما سيحظى الفائزون الثلاثة الأوائل بدعوة حصرية لحضور جولة كرنفال هواوي للتكنولوجيا في باكو بأذربيجان في مايو.

وقال الدكتور عيسى البستكي، الرئيس الفخري لقسم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات – فرع الإمارات، رئيس جامعة دبي: «نفخر في المعهد بتعاوننا مع هواوي للارتقاء بتقنية المعلومات والاتصالات كأساس لبناء عالم متصل، كما يسعدنا التعاون مع هواوي مرة أخرى في تنظيم مسابقة «Imagine Wi-Fi 7»، والتي تهدف إلى إطلاق إمكانات الجيل التالي من تقنية الواي فاي. ونحن متحمسون للمساهمة في إطلاق إمكانيات «واي فاي 7»، والتي تبشّر بعصر جديد في مجال الاتصال اللاسلكي في وقت يشهد طلباً غير مسبوق على التجارب الجديدة».

وقال شونلي وانغ، نائب رئيس شركة هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «ممتنون للدعم الذي قدمه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع الإمارات وجامعة دبي لبرنامج المسابقة».

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