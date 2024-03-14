مشاركة قوية لـ«الياه سات» و«الثريا» بمعرض الأقمار الصناعية في واشنطن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، وشركة «الثريا» للاتصالات؛ ذراع خدمات الاتصالات المتنقلة التابعة لها، عن المشاركة في معرض ومؤتمر الأقمار الصناعية 2024، الذي سيعقد في واشنطن العاصمة من 18 حتى 21 مارس الجاري، حيث ستستعرض «الياه سات» باقة من حلولها الحديثة والمبتكرة للاتصالات الفضائية.

ومن المقرر أن يستقطب المؤتمر قادة قطاع الأقمار الصناعية والفضاء والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة، إلى جانب صناع القرار من مختلف الحكومات. وتعمل الياه سات والثريا على تعزيز مكانتهما الرائدة في القطاع من خلال الحلول والخدمات المتطورة ذات الأسعار التنافسية والأداء المتفوق. وتتطلع «الياه سات» و«الثريا» إلى تطوير حلول جديدة تمثل نقلة نوعية في قطاع تقنيات الفضاء والابتكار، في مقدمتها تقنيات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) وحلول إنترنت الأشياء.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: سنستعرض مجموعة من المبادرات والحلول المتطورة، كما سنطلع المشاركين على «استراتيجية حلول الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية D2D» التي أطلقناها مؤخراً. وتمكنت مجموعة حلول الياه سات المتقدمة ذات الأسعار التنافسية من التأثير بشكل إيجابي بالمجتمعات المحرومة حول العالم.

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