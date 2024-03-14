714 شكوى عقارية استقبلتها «أراضي دبي» في فبراير

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بإدارة الرقابة العقارية، 714 شكوى خلال فبراير الماضي، تم حلها ومعالجتها.

وأظهرت النشرة الرقابية الشهرية التي تصدرها الدائرة دورياً أنها وجهت 35 مخالفة بقيمة 1.75 مليون درهم خلال شهر فبراير الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات.

كما ألزمت الدائرة 271 منشأة عقارية بالامتثال للنظم والقوانين، وتلقت 401 بلاغ عن المكالمات غير المرغوب بها، واتخذت الإجراءات المتبعة بشأنها.

وأجرت إدارة الرقابة العقارية 59 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط ممارسة المهنة العقارية، وأصدرت 606 إنذارات لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.

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