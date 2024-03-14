«الوكيل الملاحي للسفن الخشبية» يلتقي التجار الصوماليين لبحث فرص الاستثمارات

المصدر: ‪‬‬‬‬دبي - البيان

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عقد مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لقاءً موسعاً مع التجار الصوماليين لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين دبي والصومال.

وقال محمود خوري، المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية: حريصون في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تعزيز علاقاتنا مع التجار والمستثمرين بهدف خدمة الأجندة الاقتصادية لدبي والإسهام في تحقيق مستهدفاتها، باعتبار أن مكتب الوكيل الملاحي هو البوابة الرئيسية لحركة دخول وخروج السفن الخشبية من دبي وإليها بهدف التجارة والاستثمار.

وأشار خوري إلى أن اللقاء الذي عقد مع التجار الصوماليين بحضور الشركاء الاستراتيجيين تمحور حول تعزيز التجارة بين الطرفين وتطوير البنية التحتية لميناء «بوصاصو» في ضوء الخطط المستقبلية للتطوير، كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير الأعمال التجارية وخلق فرص عمل جديدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل الاقتصادي، بما يعزز الازدهار والتنمية في الجانبين.

وقال أمين خوري: إن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بادر بتنظيم هذا الاجتماع انطلاقاً من حرصه على تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكات لتقوية الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصومال وتحقيق تنسيق فعال بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الازدهار وتعزيز التجارة البينية، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس التزام مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بتعزيز الشراكات وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الصومال، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

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