افتتاح المجلس الرمضاني في مركز دبي التجاري العالمي غداً

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق المجلس الرمضاني في مركز دبي التجاري العالمي ابتداءً من غد الجمعة، ويستمر حتى عيد الفطر. ويجسد المجلس أجواء الشهر الفضيل ويمزج بين جاذبية التقاليد وروعة التجديد. وسيعيش الضيوف أجمل التجارب وأروعها مع عالم من الأطعمة الشهية التي تعكس تقاليد الشهر الكريم، وتقدم نكهات مبتكرة.

ويتفرّد طهاة المجلس الحائزون العديد من الجوائز العالمية بتقديم تجربة تذوق فريدة لمأكولات الإفطار والسحور الشهية. وتضم قائمة الطعام 70 خياراً مميزاً تتنوع ما بين نكهات شرق أوسطية لذيذة وأطباق عالمية، كما تشمل قائمة المأكولات أطباقاً إماراتية مميزة، مثل طبق الأوزي الشهي والثريد (مرق لحم الضأن) واللقيمات مع شراب التمر وبودنغ التمر الشهير والمفضل للجميع.

وسيتمتع الضيوف بتجارب مميزة، حيث يعتبر المجلس مركزاً للتواصل يجتمع فيه الأهل والأصدقاء والزملاء معاً لتجربة فريدة وساحرة. وتتزين كل زاوية بزخارف موسمية رائعة، تدعو الضيوف للتفاعل والتواصل بروح مفعمة بالبهجة والسعادة.

والمجلس هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الخير الرمضانية الأصيلة في مجتمع الإمارات، ويتعاون هذا العام مع مؤسسة تراحم الخيرية وبنك الإمارات للطعام لتوزيع أكثر من 6,000 وجبة في مختلف أنحاء دبي لدعم رسالة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في القضاء على هدر الطعام.

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