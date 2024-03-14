«دو» تطلق حملتها «الخير يدوم»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حملتها الرمضانية الجديدة تحت شعار «الخير يدوم»، وذلك بالتعاون مع المخرجة الإماراتية الشهيرة عائشة الزعابي.

وتتمثل أهداف الحملة في تسليط الضوء على التأثير المستدام الذي يمكن أن تحدثه المساهمات والأعمال الخيرية، بغض النظر عن حجمها أو شكلها أو نوعها. ويشهد التعاون، تصوير فيديو قصير من إخراج عائشة الزعابي، يستعرض مجموعة من التجارب الواقعية لعملاء «دو»، وردة فعلهم لبعض المبادرات الإنسانية، وذلك في سرد قصصي يجسد القيم الأصيلة لشهر رمضان المبارك ونشر الخير. ويسلط الفيديو الضوء على عدد من القصص الفردية الإيجابية لأشخاص أثرت «دو» في حياتهم، وزرعت ابتسامة في قلبهم، بفضل الدعم الذي قدمته الشركة، بناء على قيمها ورؤيتها التي تركز على أهمية قيم التعاون ومساعدة الآخرين.

قيم الخير

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يجسّد شهر رمضان المبارك قيم الخير والعطاء والتراحم، ونؤمن في «دو» بأن مسؤوليتنا تمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصال استثنائية لعملائنا. ويسعدنا التعاون مع المخرجة الإماراتية المبدعة عائشة الزعابي، في إطار حملة «الخير يدوم»، والتي نستعرض خلالها قصصاً حقيقية من حياة عملائنا، لتسليط الضوء على العلاقات والروابط العميقة التي كونتها «دو» مع عملائها على مر السنين.

وندرك في «دو» أهمية البقاء على اتصال مع أحبائنا، خاصة خلال المناسبات الملهمة، مثل شهر رمضان المبارك. ويتمثل هدفنا من التجارب الهادفة والمبادرات المؤثرة التي نقدمها خلال الشهر الفضيل، في التأثير إيجاباً في حياة الأفراد والعائلات الأقل حظاً، وتجسيد قيم العطاء الرمضانية، عبر تقديم الدعم لمختلف فئات المجتمع الإماراتي».

وتلتزم الشركة خلال الشهر الفضيل، بمجموعة من الأنشطة التي تتماشى مع شعار حملتها «الخير يدوم». وتتضمن هذه الأنشطة عدداً من الشراكات مع جمعيات خيرية مختلفة، ومبادرات تطوعية. ومن المؤكد أن تعزز الأنشطة التطوعية لموظفي «دو»، بما يتماشى مع أهداف حملتها الرمضانية.

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