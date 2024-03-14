«الدار» تطلق مشروعاً سكنياً في مارينا جزيرة السعديات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق مشروع «نوران ليفينج»، وهو مجتمع سكني في منطقة المارينا بجزيرة السعديات. والمشروع التطويري يعد أول مشاريع الدار السكنية في منطقة المارينا، على بعد مسافة قصيرة من أبرز المعالم الترفيهية التي ستزخر بها الواجهة البحرية الجديدة.

وسيضم مشروع «نوران ليفينج» 372 وحدة سكنية. وستكون الوحدات متاحة للمشترين من كافة الجنسيات، بدءاً من 19 مارس الجاري. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن تبدأ مرحلة تسليم الوحدات خلال الربع الأخير من عام 2027.

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