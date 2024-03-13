«ڤيجن أر إكس لاب» تطلق «نوڤا إيه أي» في دبي بتقنية الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – البيان

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شهدت دبي إطلاق شركة «ڤيجن أر إكس لاب» تقنية «نوڤا إيه أي» (Nova AI) المدعومة بأحدث أدوات التكنولوجيا البصرية والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركة من خلالها إلى إحداث تحول في التجربة البصرية.

وتمثل «نوڤا إيه أي»، المصممة للمستهلكين المميزين، نقلة نوعية، حيث تحتوي على تقنيات مبتكرة قادرة تمنح مستخدميها حلولاً دقيقة وجديرة بالثقة. وبما أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تقدم عدسات «نوڤا إيه أي» تحليلاً مفسراً حول ديناميكيات العدسة البصرية لتوفير صورة مفصلة، كما يراها كل فرد. وبفضل هذه البيانات التفصيلية المدعومة بـ«تقنية ميتامورف» (Metamorph technology) توفر العدسات رؤية طبيعية مصممة خصيصاً لتجربة بصرية فردية. إضافة إلى ذلك، تشتمل العدسات على تكنولوجيا رائدة مثل نظام التوازن وتقنية «ماكسي فيو» (Maxi View)، ما يمكنها من توفير رؤية أفضل وأكثر وضوحاً وعلى نطاق واسع. وتمنح تقنية الملف الرقمي الخاصة بعدسات «نوڤا إيه أي» راحة مطلقة عند استخدام الأجهزة الرقمية، في حين يوفر تصميمها الرقيق جمالية للعين وخفة لا مثيل لها، ما يلبي طلب أصحاب الذوق الرفيع.

وأشارت بامي جمالبوريا، رئيس قسم التسويق في «ڤيجن أر إكس لاب» إلى أن تقنية «نوڤا إيه أي» تجسد قمة الابتكار التكنولوجي في مجال العناية بالبصر. وقالت: «نحن ملتزمون في «ڤيجن أر إكس لاب» بتحقيق معايير التميز، وهو ما يتجلى في سلسلة «نوڤا» الجديدة التي تعبر عن طموحاتنا في إعادة تعريف العناية بالبصر، حيث نسعى عبر تسخير قوة الذكاء الاصطناعي إلى إحداث نقلة نوعية في الصناعة، ومنح المستهلكين تجربة استثنائية من خلال تزويدهم بأدوات متخصصة».

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