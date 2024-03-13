3 صفقات كبيرة على "المشرق" و"جي إف إتش" في سوق دبي بقيمة 833.4 مليون درهم

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شهد سوق سوق دبي المالي، اليوم، تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم "بنك المشرق" ومجموعة "جي إف إتش" المالية بقيمة إجمالية 833.4 مليون درهم لعدد 56.5 مليون سهم.

وبحسب بيانات سوق دبي، تم تنفيذ صفقة كبيرة على "بنك المشرق" بقيمة 782.1 مليون درهم لعدد 3.91 مليون سهم بسعر تنفيذ 200 درهم للسهم الواحد.

بينما تم تنفيذ صفقتين على "جي إف إتش" المالية الأولى على عدد 22.6 مليون سهم بقيمة 22.5 مليون درهم بسعر 0.995 درهم، والثانية لعدد 30 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون درهم بسعر 0.959 درهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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