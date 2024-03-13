«موديز» ترفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.6% في 2024

المصدر: دبي ـ مصطفى درويش

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رفعت وكالة موديز توقعات نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري، حيث توقعت أن يتسارع معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6% في عام 2024 (من 3.1% في عام 2023)، مدعوماً بثقة الأعمال العالية والإصلاحات الهيكلية. والتي تهدف إلى زيادة عدد السكان وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وثبتت الوكالة تصنيف النظام المصرفي الإماراتي عند «Aa2» بنظرة إيجابية مستقرة، حيث يعكس ذلك وجود اقتصاد غير نفطي مرن وديناميكي، في مواجهة خلفية اقتصادية كلية عالمية غير مؤكدة، والذي سيستمر في توفير ظروف تشغيل مواتية وسيشهد أيضاً تعزيز هوامش امتصاص الصدمات لدى البنوك.

كما توقعت الوكالة أن تظل مخاطر الأصول مستقرة على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن استمرار النمو الاقتصادي سيدعم قدرة المقترضين على السداد، وإعادة هيكلة القروض والانكشافات القديمة ستستمر في التأثير على جودة القروض. وسترتفع احتياطيات رأس المال القوية لدى البنوك على خلفية الربحية النهائية التي ستظل مستقرة على نطاق واسع. كما ستمكن السيولة الوفيرة البنوك من الحفاظ على مراكز تمويل قوية.

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