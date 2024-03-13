«فيزا» شريكاً مؤسساً لقمة دبي للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «فيزا»، العاملة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن انضمامها إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بصفتها شريكاً مؤسساً ومضيفاً مشاركاً، مؤكدة دعم الشركات المبتكرة ذات النظرة المستقبلية على مستوى عالمي. حيث رسخت شركة «فيزا» شراكتها مع قمة دبي للتكنولوجيا المالية من خلال توقيع اتفاقية شراكة ممتدة لثلاث سنوات، موضحة التزامها الدائم في دعم وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية.

وتعد شركة «فيزا» من أكبر داعمي شركات التكنولوجيا المالية من خلال المبادرات العديدة التي تقودها مثل برنامج «المسار السريع» والمسرّعات ومبادرة «كل مكان من فيزا»، بالإضافة إلى تزويد هذه الشركات بالموارد اللازمة والأدوات المخصصة لها لإنتاج حلول مبتكرة وضرورية لتحسين الاقتصاد الرقمي لكل من الشركات والمستخدمين.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «الابتكار وليد التعاون. انطلاقاً من ذلك، تتمحور مساعينا الأساسية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية في جمع قادة القطاع العالميين والمبتكرين والشركات الناشئة تحت سقف واحد لتشكيل المجتمع المالي الأكثر تقدماً وشمولية وتطوراً على الصعيد التكنولوجي في العالم. كما يتوافق تعاوننا مع شركة فيزا، الذي تم ترسيخه من خلال اتفاقية الشراكة الممتدة لثلاث سنوات، مع هدفنا لتوفير بيئة مرنة تدعم الابتكار والشركات في دبي والعالم بأسره في رحلتنا لتشكيل بيئة القطاع المالي القوية. نتطلع قدماً إلى إقامة حدث استثنائي ومميز يساهم في تمكين وإلهام مجتمع التكنولوجيا المالية وذلك بالاستفادة من خبرات شركة «فيزا» ودعمها المستمر».

اتفاقية

وقال حسن كاظمي، نائب الرئيس ومدير الشراكات الرقمية في شركة «فيزا» لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «تلتزم شركة «فيزا» بدعم الابتكار وتنمية قطاع التكنولوجيا المالية. كما تعكس اتفاقية الشراكة الممتدة لثلاث سنوات بين شركة «فيزا» وقمة دبي للتكنولوجيا المالية تفانينا في دعم شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم بأسره».

وتابع: «ندرك في شركة «فيزا» إمكانيات شركات التكنولوجيا المالية لتنمية القطاع من خلال تطوير حلول دفع مبتكرة تتيح الخدمات المالية لشريحة أوسع من الناس وتدعم نمو قطاع الاقتصاد الرقمي بأكمله. تتيح مشاركتنا عبر رعاية الحدث بصفتنا مضيفاً مشاركاً لقمة دبي للتكنولوجيا المالية العديد من الفرص الواعدة لنا ولشركائنا، باعتبارها منصة قيمة تمكننا من الاستفادة من فرص التعاون الاستثنائية بما يسهم في دفع عجلة الابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية. نؤمن بأن مكانة مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي كمركز عالمي للابتكار يجعلها المكان المثالي لإقامة هذه القمة. ستسهّل القمة الخوض في نقاشات بنّاءة وتمكن من تعزيز العلاقات من خلال جمع الخبراء التقنيين وخبراء التكنولوجيا المالية العالميين تحت سقف واحد، بما من شأنه أن يسهم في رسم مستقبل القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي.»

مستهدفات

وتتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33)) لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، حيث نسعى من خلال هذه القمة إلى تشجيع التعاون والابتكار المشترك، إيماناً منا بدورهما الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً. كما تقدّم القمة فرصة فريدة للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكانياتها لتسريع وتيرة التقدم في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومن المتوقع أن تشهد قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر انعقادها في يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا في دبي أعداداً غير مسبوقة من المشاركين، حيث ستضم أكثر من 8000 من صنّاع القرار، وأكثر من 300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة تعرض أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

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