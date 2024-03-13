المجلس الرمضاني في مركز دبي التجاري العالمي ينطلق الجمعة

المصدر: دبي - البيان

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استعدوا لتجربة رمضانية استثنائية في المجلس الرمضاني، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 15 مارس وحتى عيد الفطر. يجسد المجلس الرمضاني في مركز دبي التجاري العالمي أجواء الشهر الفضيل ويعتبر من أرقى الوجهات الرمضانية المفضلة في دبي، حيث يمزج بين جاذبية التقاليد وروعة التجديد. وسيعيش الضيوف أجمل التجارب وأورعها مع عالم من الأطعمة الشهية التي تعكس تقاليد الشهر الكريم، وتقدم نكهات مبتكرة تعيد صياغة الأطباق التقليدية بطريقة مدهشة. تُعد الأجواء في المجلس مثالية لخلق لحظات لا تُنسى مع الأحبة والأصدقاء.

تجارب رائعة تلتقي فيها المأكولات التقليدية مع ألذ النكهات العالمية الحائزة على جوائز

يتفرّد طهاة المجلس، الحائزون على العديد من الجوائز العالمية، بتقديم تجربة تذوق فريدة لمأكولات الإفطار والسحور الشهية. وتضم قائمة الطعام 70 خياراً مميزاً تتنوع ما بين نكهات شرق أوسطية لذيذة وأطباق عالمية شهية تمّ إعدادها بعناية لتدليل الحواس. كما تشمل قائمة المأكولات أطباقاً إماراتية مميزة، مثل طبق الأوزي الشهي والثريد (مرق لحم الضأن) واللقيمات مع شراب التمر وبودنغ التمر الشهير والمفضل للجميع.

لحظات لا تنسى وتجارب استثنائية

سيتمتع الضيوف بتجارب مميزة، حيث يعتبر المجلس مركزاً للتواصل يجتمع فيه الأهل والأصدقاء والزملاء معاً لتجربة فريدة وساحرة. ومع كل خطوة يخطوها الزوار داخل المجلس، سيكونون على موعد مع عالم من الترحيب، حيث تُزين كل زاوية بزخارف موسمية رائعة، تدعو الضيوف للتفاعل والتواصل بروح مفعمة بالبهجة والسعادة. كما ستكون خدمة الشيشة متاحة للضيوف بعد الساعة 9 مساءً مع أداء موسيقي مباشر، كل يوم من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 1 صباحاً خلال فترة السحور، إلى هذه التجارب مزيداً من الأجواء الرائعة والمبهرة.

الحجوزات والمواعيد والأسعار

يتم تقديم وجبة الإفطار من وقت آذان المغرب حتى الساعة 8:30 مساءً بسعر 215 درهماً للبالغين، و95 درهماً للأطفال. في حين تبدأ جلسات السحور من الساعة 9 بعد مساءً وحتى الساعة 3 فجراً من الأحد إلى الخميس، وحتى الساعة 4 فجراً يومي الجمعة والسبت. ويمكن للمجموعات المكونة من ثمانية ضيوف أو أكثر إجراء حجز مسبق لمنطقة الأرائك، بينما يمكن للمجموعات الملؤلفة من 12 ضيفاً حجز مجالس رمضانية خاصة، فيما تتسع مجالس كبار الشخصيات لما يصل إلى 24 ضيفاً. ولضمان توافرها، يُمكن الحجز عبر الموقع الإلكتروني majlis.ae مع حد أدنى للإنفاق قدره 140 درهماً للشخص. ويمكن للضيوف ركن سياراتهم مجاناً في موقف السيارات متعدد الطوابق في شارع المعارض المقابل لفندق إيبيس.

ويدعو المجلس الرمضاني الضيوف لإتمام حجوزات الإفطار أو السحور بشكل مسبق، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني majlis.ae.

دعم المبادرات الخيرية الوطنية

تجدر الإشارة إلى أن المجلس هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الخير الرمضانية الأصيلة في مجتمع الإمارات، ويتعاون هذا العام مع مؤسسة تراحم الخيرية وبنك الإمارات للطعام لتوزيع أكثر من 6,000 وجبة في مختلف أنحاء دبي لدعم رسالة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في القضاء على هدر الطعام.

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