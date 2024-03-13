61 مليار درهم صادرات الصناعة المحلية عبر منافذ أبوظبي في 2023

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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بلغت صادرات القطاع الصناعي المحلي عبر منافذ أبوظبي 61 مليار درهم خلال العام المنقضي، وفق مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء بأبوظبي، حيث استطاع المنتج المحلي خلال 2023 الوصول إلى كثير من الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية.

وأوضحت المؤشرات أن صادرات الصناعة المحلية واصلت النشاط خلال الربع الأخير من العام الماضي لتحقق أكثر من 12.5 مليار درهم، بنسبة بلغت 20.5% من إجمالي قيمة تصدير السلع المصنعة محلياً على مدار 2023.



وتصدرت الصناعات الثقيلة حركة التصدير حيث اختص قطاع الصناعات المعدنية بنسبة 46% من إجمالي الصادرات الصناعية، بإجمالي يتجاوز 28.1 مليار درهم، مع استمرارية تصدير منتجات المعادن الأساسية بحصة 27.5 مليار درهم، إلى جانب حوالي 600 مليون درهم صادرات منتجات الصناعات المعدنية المختلفة.

وشكلت اللدائن ثاني أكثر صادرات السلع المنتجة محلياً عبر منافذ تصدير الإمارة بتلك الفترة، وبحصة 18.6% من الإجمالي، حيث تجاوزت قيمتها 11.4 مليار درهم. ومثلت الصناعات الكيماوية 8% من إجمالي الصادرات، بما يقارب 4.9 مليارات درهم على مدار العام الماضي، بينما شكلت الصناعات الغذائية 7% وبقيمة تجاوزت 4.5 مليارات درهم.

وتجاوزت صادرات الصناعات الورقية والحجر 4 مليارات درهم، وتنوعت الصادرات الصناعية الأخرى التي استطاعت فتح أسواق بالخارج، بين صادرات صناعات قطاع المعدات والآلات المتخصصة ومعدات النقل وصناعات الأحجار والخزف وصناعات الأثاث والمنسوجات والصناعات الجلدية متضمنة مصنعات الأحذية، إلى جانب قطاع السلع المتنوعة.

وتستفيد الصناعات التصديرية بشكل واضح من الانسيابية والسرعة التي تكفلها جاهزية البنية اللوجستية على خارطة التجارة الدولية، ووفق بيانات التوزيع الجغرافي لأسواق التصدير، تصدر السوق السعودي خريطة التصدير الصناعي للمنتج الوطني، تلته أسواق أوروبية ودولية مثل السوق السويسري و السوق الأمريكي وعدد من الأسواق الأجنبية والآسيوية والخليجية والعربية الأخرى.

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