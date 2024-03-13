«انفستكورب كابيتال» تنجز عملية إعادة تمويل بقيمة 800 مليون دولار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أنجزت شركة انفستكورب كابيتال بي إل سي «انفستكورب كابيتال»، المستثمرة في الأسواق الخاصة ومقدم خدمات تمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، عملية إعادة تمويل بقيمة 800 مليون دولار أمريكي عن طريق تسهيل ائتماني متجدد مع كونسورتيوم دولي من البنوك.

وستمكن التسهيلات الجديدة انفستكورب كابيتال من سداد تسهيلات ائتمانية حالية بقيمة 600 مليون دولار لمجموعة انفستكورب، والتي تم تنفيذها عند إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر 2022.

وقد تم تأمين التسهيلات الجديدة وترتيبها بالكامل من قبل خمسة بنوك: بنك أبوظبي التجاري، البنك الأهلي الكويتي، بنك دبي التجاري، بنك الخليج الدولي، وبنك «إتش إس بي سي». وفي حين كان الهدف المحدد للتسهيل الجديد هو 600 مليون دولار أمريكي أيضاً، فإن الاهتمام القوي بالمشاركة من البنوك الإقليمية والدولية الكبرى سمح لانفستكورب كابيتال بتأمين مبلغ إضافي مقداره 200 مليون دولار أمريكي، وتبلع مدة التسهيل أربع سنوات مع خيار التمديد لمدة عام واحد بشروط تسعير أفضل من التسهيلات الحالية من مجموعة انفستكورب.

سيتم استخدام التمويل لتعزيز خط خدمات تمويل رأس المال من انفستكورب كابيتال، والذي يؤسس لإطلاق الصناديق ويتيح إبرام صفقات الاكتتاب للشركات الجديدة.

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