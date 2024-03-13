«أمان» تطور فندقاً بدبي

المصدر: دبي- مصطفى درويش

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تتعاون «برايت ستارت» مع شركة «أمان» لتطوير فندق «أمان دبي» الذي يقع على شاطئ جميرا، وسيضم أجنحة فقط.

وسيضم الموقع أيضاً منتجع أمان الصحي إضافة إلى العديد من المطاعم. وأمان دبي حالياً في مرحلة التطوير وسيتم إصدار المزيد من المعلومات حول العقار في الأشهر المقبلة.

وبرايت ستارت، المالكة لمشروع أمان دبي، هي شركة للاستثمار العقاري ولديها محفظة تضم مشاريع تطوير سكنية وأخرى تجارية ومشاريع ضيافة. وستقوم على تصميم الفندق شركة «كيري هيل أركيتكتس». وقال فلاد دورونين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أمان «دبي مدينة عالمية، تقود مسيرة التطور الديناميكي، وتقدم مجموعة تجارب فريدة للزوار والمقيمين».

و«لطالما كان تسجيل حضور لفنادق أمان في دبي جزءاً من رؤيتنا للنمو. كان تأمين الموقع الأمثل أمراً بالغ الأهمية لضمان تقديم الخدمات التي نشتهر بها عالمياً. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة برايت ستارت التي تتمتع بفهم عميق لهذا السوق، لإضفاء الحيوية على مشروع أمان».

وتأسست أمان للفنادق والمنتجعات عام 1988، وتضم الآن 35 فندقاً ومنتجعاً ومساكن ذات علامات تجارية في محفظتها. في عام 2020، قدمت أمان علامة تجارية فندقية جديدة، جانو - وتعني «الروح» باللغة السنسكريتية. ومن المقرر افتتاح فندقها الأول، جانو طوكيو، هذا الشهر.

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