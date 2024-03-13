«تينابل» تطلق منصة لإدارة التعرض لمخاطر بيئات التكنولوجيا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت تينابل وهي شركة لإدارة التعرض للمخاطر أمس إطلاق منصة لإدارة التعرض للمخاطر التي توفر رؤية شاملة للأصول عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية.

وأدى التقارب بين الأصول المادية وتكنولوجيا المعلومات - مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مراكز البيانات، وأجهزة قراءة الشارات في مباني المكاتب، والكاميرات في طوابق التصنيع، وغيرها الكثير - إلى ظهور سطح أوسع للهجوم الإلكتروني.

ونظراً لأن أصول تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء أصبحت مترابطة بشكل متزايد، غالباً ما تنشأ الهجمات الإلكترونية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات ثم تنتشر إلى بيئات التكنولوجيا التشغيلية، مما قد يؤدي إلى نتائج مدمرة. يجد مسؤولو تكنولوجيا المعلومات اليوم أنفسهم مسؤولين وخاضعين للمساءلة عن تأمين بيئات التكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء.

ويوسع الإصدار الجديد للشركة نطاق الرؤية إلى ما هو أبعد من تكنولوجيا المعلومات، ليشمل التكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء، ويساعد مسؤولي الأمن في الحصول على صورة واضحة عن التعرض الحقيقي للمخاطر عبر سطح الهجوم بالكامل. ويسمح هذا النهج الأول من نوعه للمؤسسات بإعطاء الأولوية للمخاطر الأمنية أينما كانت - سواء أكان ذلك في السحابة أم مركز البيانات أم بيئة التكنولوجيا التشغيلية - والأهم من ذلك، فهم كيفية إنشاء هذه المخاطر لمسارات الهجوم عبر بنيتها التحتية.

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