مدينة إكسبو دبي تحتضن شقق «شيفال ميزون» الفندقية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعمل مدينة إكسبو دبي على توسيع عروض الضيافة التي تقدمها لتشمل الشقق الفندقية للإقامة الطويلة والقصيرة في فندق شيفال ميزون - مدينة إكسبو دبي المقرر افتتاحه في 2025، وذلك بعد اتفاقية مع مجموعة شيفال؛ إحدى العلامات التجارية الرائدة بالمملكة المتحدة للشقق الفندقية الفاخرة.

والاتفاقية علامة فارقة مهمة بالتطور المستمر لمدينة إكسبو دبي، تعزز جاذبيتها للزوار والمقيمين. وسيعمل فندق شيفال ميزون – مدينة إكسبو دبي، على إعادة تصميم جناح القيادة السابق المجاور لساحة الوصل بقلب المدينة. واستضاف جناح القيادة، الذي تم بناؤه في الأصل لإكسبو 2020، العديد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات أثناء انعقاد الحدث الدولي، ومرة أخرى، مؤخراً، في مؤتمر المناخ «كوب28». وسيضم الفندق الجديد 150 شقة فندقية وقاعة بمساحة 1500 متر مربع للفعاليات والمؤتمرات.

ويضاف شيفال ميزون – مدينة إكسبو دبي، إلى العروض السكنية الحالية في المدينة، بما في ذلك الفلل في إكسبو فالي والشقق في إكسبو سنترال، وعروض المساحات المكتبية التجارية، فضلاً عن أماكن الإقامة الحالية للزوار. وهو ما يعزز مكانة المدينة باعتبارها مركزاً رئيسياً في خطة دبي الحضرية 2040 .

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «يمثل هذا التطوير مع مجموعة شيفال خطوة بارزة في تحول مدينتنا إلى وجهة مزدهرة، حيث توفر خيارات الإقامة التي تلبي احتياجات المقيمين والزوار سواء كانوا يقيمون لبضعة أيام أو بضعة أشهر أو يجعلون المدينة موطنهم الدائم. وباعتبارنا مركزاً حيوياً ومتنامياً للأعمال والابتكار والثقافة والترفيه ووجهة مفضلة للفعاليات المحلية والعالمية.

وقال محمد العوضي، المدير العام لمجموعة شيفال: «يشرفنا العمل مع مدينة إكسبو دبي لتعزيز مكانة هذه المدينة الرائدة والقيام بدور في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة. وتتمتع دبي بسمعة متميزة في الابتكارات الفاخرة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز