«أدنوك» تصدر إشعار تنفيذ أعمال الهندسة والتشييد لمشروع الرويس للغاز المسال

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلنت «أدنوك»، أمس عن إصدار «إشعار محدود» لتحالف مشترك بقيادة شركة «تكنيب إنيرجيز» ويضم شركتي «جيه جي سي كوربوريشن» و«الإنشاءات البترولية الوطنية»، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد الأولية في موقع مشروع الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الواقع في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.

ومع اقتراب صدور «قرار الاستثمار النهائي» في وقت لاحق من هذا العام، من المخطط أن يكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، ما يجعله أحد مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأقل من حيث الكثافة الكربونية في العالم.

وقالت فاطمة النعيمي نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»: إن مشروع الرويس للغاز الطبيعي سيرسخ مكانة «أدنوك» كمورد عالمي موثوق للغاز الطبيعي ويعزز دورها المحوري ومساهمتها في تحقيق أمن الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد منطقة الظفرة عبر تعزيز المنظومة الصناعية المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وإنشاء بوابة حيوية لتجارة الطاقة في مدينة الرويس الصناعية.

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