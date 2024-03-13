2.46 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.46 مليار درهم تمت عبر 800 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 688 مبايعة بقيمة 1.99 مليار درهم، منها 61 مبايعة لأراضٍ، و531 مبايعة لوحدات سكنية و96 مبايعة لمبان. وجاءت أهم المبايعات في دبي أمس، لصفقة بيع فيلا في منطقة دبي هيلز بقيمة 40 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع أرض سكنية في منطقة ديسكفري غاردنز بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 259 مليون درهم تمت عبر 97 معاملة، منها 25 رهناً لأراض، و60 رهناً لوحدات سكنية، و12 رهناً لمبان، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 43 مليون درهم، أما الهبات، فشهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 207 ملايين درهم، وأبرزها لأرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 176 مليون درهم.

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